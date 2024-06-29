İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Haziran 2024 Cumartesi / 23 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8826
  • EURO
    35,1821
  • ALTIN
    2450.33
  • BIST100
    10647.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • ''O maçın intikamını alacağız'' Mert Müldür takımdan emin!
Spor

''O maçın intikamını alacağız'' Mert Müldür takımdan emin!

A Milli Takım'ın turnuvaya damga vuran oyuncularından Mert Müldür, Avusturya ile oynanacak maç öncesi ülke basınına konuştu. Avusturya doğumlu olan başarılı sağ bek kendisi için duygusal bir maç olacağına değinirken, hazırlık maçında alınan 6-1'lik yenilginin intikamını alacaklarını söyledi.

AKŞAM29 Haziran 2024 Cumartesi 09:52 - Güncelleme:
''O maçın intikamını alacağız'' Mert Müldür takımdan emin!
ABONE OL

Avrupa Şampiyonası'nda Gürcistan'a karşı attığı muhteşem gol, ilk tur maçlarının en güzeli seçilmişti. Fenerbahçe'de forma giyen Avusturya doğumlu milli bekimiz Mert Müldür, bu ülke basınına önemli açıklamalar yaptı. Türkiye'nin bütün alt yaş kategorilerinde oynadıktan sonra A Milli Takım'a yükselen ve bu formayı 26 kez giyip, 2 de gol atma başarısı gösteren Mert, bu tercihinden asla pişmanlık duymadığını vurguladı. Avusturya Futbol Federasyonu'nun bir temsilcisi olan Max Hagmayr de, Mert Müldür ile Türkiye'yi tercih etmeden önce Viyana-Hietzing'de bir kahvehanede görüştüklerini belirterek, "O bize Türkiye adına oynamayı tercih edeceğini söyledi. Bu kabul edilebilir bir durumdu" ifadelerini kullandı.

BENİM İÇİN DUYGUSAL BİR MAÇ

Peki Mert Müldür'ün, doğduğu yer ile ülkesi Türkiye arasındaki karşılaşmadaki duygu ve düşünceleri nasıldı? İşte 25 yaşındaki başarılı sağ bekimizin Avusturya basınına mesajları: "3 ay önce Viyana'da aldığımız yenilgi bize acı veriyor. Güçlü olduklarını biliyoruz. Ama biz çok iddialıyız. O maçın intikamını almak istiyoruz. Türkiye adına oynamayı seçtiğim için asla pişman değilim. İki ülkenin karşılaşmasında yer alacak olmaktan dolayı da çok mutluyum. Benim için çok duygusal bir maç olacak."

F.BAHÇE'DE ÇOK DEĞER GÖRÜYOR

Avusturya Sportif Direktörü Schöttel'in yardımcısı Max Hagmayr ise onun Fenerbahçe'de kendini çok geliştirdiğini vurguladı. Mert Müldür'ün, Sarı-Lacivertli kulübe kırık ayakla transfer olduğunu hatırlatan Hagmayr, "Türkiye'de çok takdir ediliyor. Sürekli gelişiyor, bu onun için çok güzel. Sakatlık sorunuyla iyi başa çıktı. Fenerbahçe'de çok değer görüyor. Her şeyi doğru yaptı. O.Lyon'un ilgisine rağmen şimdilik ayrılacağını düşünmüyorum. Milli Takım'da da kendini çok mutlu hissediyor. İyi oynuyor, umarım onun için işler böyle devam eder" yorumunu yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.