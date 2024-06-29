Avrupa Şampiyonası'nda Gürcistan'a karşı attığı muhteşem gol, ilk tur maçlarının en güzeli seçilmişti. Fenerbahçe'de forma giyen Avusturya doğumlu milli bekimiz Mert Müldür, bu ülke basınına önemli açıklamalar yaptı. Türkiye'nin bütün alt yaş kategorilerinde oynadıktan sonra A Milli Takım'a yükselen ve bu formayı 26 kez giyip, 2 de gol atma başarısı gösteren Mert, bu tercihinden asla pişmanlık duymadığını vurguladı. Avusturya Futbol Federasyonu'nun bir temsilcisi olan Max Hagmayr de, Mert Müldür ile Türkiye'yi tercih etmeden önce Viyana-Hietzing'de bir kahvehanede görüştüklerini belirterek, "O bize Türkiye adına oynamayı tercih edeceğini söyledi. Bu kabul edilebilir bir durumdu" ifadelerini kullandı.

BENİM İÇİN DUYGUSAL BİR MAÇ

Peki Mert Müldür'ün, doğduğu yer ile ülkesi Türkiye arasındaki karşılaşmadaki duygu ve düşünceleri nasıldı? İşte 25 yaşındaki başarılı sağ bekimizin Avusturya basınına mesajları: "3 ay önce Viyana'da aldığımız yenilgi bize acı veriyor. Güçlü olduklarını biliyoruz. Ama biz çok iddialıyız. O maçın intikamını almak istiyoruz. Türkiye adına oynamayı seçtiğim için asla pişman değilim. İki ülkenin karşılaşmasında yer alacak olmaktan dolayı da çok mutluyum. Benim için çok duygusal bir maç olacak."

F.BAHÇE'DE ÇOK DEĞER GÖRÜYOR

Avusturya Sportif Direktörü Schöttel'in yardımcısı Max Hagmayr ise onun Fenerbahçe'de kendini çok geliştirdiğini vurguladı. Mert Müldür'ün, Sarı-Lacivertli kulübe kırık ayakla transfer olduğunu hatırlatan Hagmayr, "Türkiye'de çok takdir ediliyor. Sürekli gelişiyor, bu onun için çok güzel. Sakatlık sorunuyla iyi başa çıktı. Fenerbahçe'de çok değer görüyor. Her şeyi doğru yaptı. O.Lyon'un ilgisine rağmen şimdilik ayrılacağını düşünmüyorum. Milli Takım'da da kendini çok mutlu hissediyor. İyi oynuyor, umarım onun için işler böyle devam eder" yorumunu yaptı.