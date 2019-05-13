O penaltıya mecburdum

Galatasaray’ın devre arasında 10 milyon euroya Kasımpaşa’dan transfer ettiği Mbaye Diagne’den günah keçisi ilan edilmenin eşiğinden döndüğü Ç.Rize mücadelesinin ardından çarpıcı sözler. 38. dakikada kazanılan penaltıyı kaçıran 27 yaşındaki Senegalli forvet, 90+2’de Sinan Gümüş’le kavga ettiği penaltıyı atmasına açıklık getirdi.

Diagne, “Rize’de kazanmamız çok önemliydi. Penaltı olunca atışı kullanmak istedim. Bu sırada Sinan arkadaşım gelip topu almak istedi. Aramızda bir gerginlik oldu. Penaltıyı attığınızda atmış, atamayınca atamamış oluyorsunuz. Bu tarz tartışmalar olabiliyor. İlk penaltıyı kaçırsam da o penaltıyı atmaya mecburdum. Çünkü atacağımız gol bizi yenilgiden kurtaracaktı” ifadelerini kullandı.

Senegalli golcü, “Topun başına geçtiğimde kendimi özgüvenli hissettim. Golü atmaktan ötürü de çok mutlu oldum. Sonrasında bir şans daha yakaladım ve galibiyet golünü de atmak nasip oldu. Eğer ikinci penaltıyı kaçırsam ve yenilmiş olsak bana büyük tepkiler olabilirdi. Ama ben Galatasaray’a kendime güvenerek geldim. Attığım gollerle de bunu gösteriyorum” şeklinde konuştu.