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Spor

O soru Hakan Çalhanoğlu'nu şaşırttı! Milli yıldızdan dikkat çeken cevap

A Milli Takım'ın Avustralya'ya 2-0 mağlup olduğu maçın ardından Hakan Çalhanoğlu'na yöneltilen soru dikkat çekti. Milli futbolcu, oyunu domine ettiklerini ancak sonuca yansıtamadıklarını belirterek Avustralyalı gazeteciye cevap verdi.

HABER MERKEZİ14 Haziran 2026 Pazar 19:29 - Güncelleme:
O soru Hakan Çalhanoğlu'nu şaşırttı! Milli yıldızdan dikkat çeken cevap
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2026 Dünya Kupası'nda A Milli Takım'ımız, Avustralya ile karşı karşıya geldi. Milliler sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılırken, turnuvaya kötü bir başlangıç yapmış oldu. Karşılaşma sonrasında Hakan Çalhanoğlu'nu, Avustralya basınından gelen bir soru ise şaşkına çevirdi.

Avustralyalı bir gazetecinin Hakan Çalhanoğlu'na sorduğu soru ise dikkat çekti. Milli futbolcu, söz konusu soruya ilk bağlamda soruyla cevap verdi. Avustralyalı gazetecinin, "Dünkü açıklamalarında Türkiye'nin daha yetenekli bir takım olduğunu ve domine edeceğini söylemiştin. Sizin açınızdan neler yanlış gitti? Avustralya'nın performansı seni şaşırttı mı?" şeklindeki sorusu sonrası milli futbolcuyla arasında geçen diyalog şöyle:

Hakan Çalhanoğlu: "Sence domine edemedik mi?"

- "Sadece pozisyon olarak evet"

Hakan Çalhanoğlu: "Pardon?"

- "Pozisyon olarak evet"

Hakan Çalhanoğlu: "Senle aynı fikirde değilim çünkü bugün maçı genel anlamda domine ettik. Avustralya geriye yaslanıp kendini iyi savundu. İki top kaybettik ve sonucunda gol oldu. Bu tamamen bizim hatamız. Eğer bir maçı 90 dakika boyunca kontrol edip gol atamıyorsak her saniye, her dakika daha da odaklanmamız ve asla pes etmememiz gerekiyor. Bence iyi bir oyun oynadık, sadece skora dökemedik."

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