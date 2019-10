Obalar kuruldu, yaylar gerildi

Dünya Etnospor Konfederasyonu’nun (DEK) düzenlediği, 4. Etnospor Kültür Festivali dün başladı. Atatürk Havalimanı’nda dünyanın geleneksel sporlarını buluşturan festivalin açılışına, DEK Başkanı Bilal Erdoğan’ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve çok sayıda davetli katıldı.

ÜNLÜLER GEÇİDİ YAŞANDI

Futbolda iz bırakmış isimlerden Rıdvan Dilmen, Rüştü Reçber, Tuncay Şanlı, Ayhan Akman, Aurelıo, Hami Mandıralı ve Oğuz Çetin gibi isimler de açılışa katılarak 12 geleneksel spor dalındaki müsabakaların farkındalığı için katkıda bulundu. UEFA Avrupa Ligi’nde dün akşam Borussia Mönchengladbach’ı konuk eden olan Başakşehir’den Arda Turan ve Gökhan İnler, açılışa gelerek destek verdiler. Kısa bir süre atlı gösterileri ve müsabakaları izleyen milli futbolcular sonra kampa katılmak üzere ayrıldı.

BİZİM OLANA SAHİP ÇIKALIM

Festivalin açılış töreni, alanda kurulan Han Çadırı’nda yapıldı. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan konuşmasına festivalin sloganı ile başlayarak, “Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın dedik. Çünkü bize ait olana, bizim olana sahip çıkmadığımız takdirde kolumuz kanadımız kırılır. Üzerinde durduğumuz zemin, üzerinde yükselmek istediğimiz temeller yıkılır. Kendi kültürümüze, kendi gelenek göreneklerimize, kendi estetik anlayışlarımıza sahip çıkmak, sahip olmak zorundayız” dedi. Çocuklar ve gençlere seslenen Erdoğan, “Müziğimizi dinleyin, halk oyunlarımızı oynayın, geleneksel sporlarımızı ve oyunlarımızı unutmayın. Kendi yemeklerimizi, el sanatlarımızı unutmayın” ifadelerini kullandı.

‘OK DERBiSi’Ni MURiÇ KAZANDI

Festivalin en renkli davetlileri Fenerbahçeli Vedat Muriç ve Galatasaraylı Falcao oldu. Muriç festivale kaptanı Emre Belözoğlu, Falcao ise kaptanı Muslera ile katıldı. İki futbolcunun ok atışları büyük bir dikkatle izlendi. Falcao ile Muriç, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’dan aldıkları taktiklerle ok atma müsabakası yaptı. Ok derbisinin kazananı Muriç oldu.