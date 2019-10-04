Obalar kuruldu, yaylar gerildi
İstanbul unutulmayacak bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor. Dünya Etnospor Konfederasyonu’nun (DEK) düzenlediği, 4. Etnospor Kültür Festivali dün başladı. 4 gün sürecek festivalde, 12 geleneksel spor dalında müsabakalar yapılacak, kültürel etkinlikler sahnelenecek.
Dünya Etnospor Konfederasyonu’nun (DEK) düzenlediği, 4. Etnospor Kültür Festivali dün başladı. Atatürk Havalimanı’nda dünyanın geleneksel sporlarını buluşturan festivalin açılışına, DEK Başkanı Bilal Erdoğan’ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve çok sayıda davetli katıldı.
ÜNLÜLER GEÇİDİ YAŞANDI
Futbolda iz bırakmış isimlerden Rıdvan Dilmen, Rüştü Reçber, Tuncay Şanlı, Ayhan Akman, Aurelıo, Hami Mandıralı ve Oğuz Çetin gibi isimler de açılışa katılarak 12 geleneksel spor dalındaki müsabakaların farkındalığı için katkıda bulundu. UEFA Avrupa Ligi’nde dün akşam Borussia Mönchengladbach’ı konuk eden olan Başakşehir’den Arda Turan ve Gökhan İnler, açılışa gelerek destek verdiler. Kısa bir süre atlı gösterileri ve müsabakaları izleyen milli futbolcular sonra kampa katılmak üzere ayrıldı.
BİZİM OLANA SAHİP ÇIKALIM
Festivalin açılış töreni, alanda kurulan Han Çadırı’nda yapıldı. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan konuşmasına festivalin sloganı ile başlayarak, “Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın dedik. Çünkü bize ait olana, bizim olana sahip çıkmadığımız takdirde kolumuz kanadımız kırılır. Üzerinde durduğumuz zemin, üzerinde yükselmek istediğimiz temeller yıkılır. Kendi kültürümüze, kendi gelenek göreneklerimize, kendi estetik anlayışlarımıza sahip çıkmak, sahip olmak zorundayız” dedi. Çocuklar ve gençlere seslenen Erdoğan, “Müziğimizi dinleyin, halk oyunlarımızı oynayın, geleneksel sporlarımızı ve oyunlarımızı unutmayın. Kendi yemeklerimizi, el sanatlarımızı unutmayın” ifadelerini kullandı.
‘OK DERBiSi’Ni MURiÇ KAZANDI
Festivalin en renkli davetlileri Fenerbahçeli Vedat Muriç ve Galatasaraylı Falcao oldu. Muriç festivale kaptanı Emre Belözoğlu, Falcao ise kaptanı Muslera ile katıldı. İki futbolcunun ok atışları büyük bir dikkatle izlendi. Falcao ile Muriç, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’dan aldıkları taktiklerle ok atma müsabakası yaptı. Ok derbisinin kazananı Muriç oldu.
16 ÜLKEDEN SPORCU GELDi
Festivalde misafir ülke Arjantin’in de aralarında bulunduğu 16 ülkeden bine yakın sporcu yer alıyor. Arjantin’in milli spor dalı ‘pato’nun yanı sıra geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kök boru, atlı okçuluk olmak üzere 12 dalda müsabakalar yapılacak. 40’ı başpehlivan olmak üzere 300 güreşçi kol bağlayıp mücadele edecek. Atlar, kök boru, atlı okçuluk, pato ve cirit müsabakalarında meydana çıkacak. Festival, spor ve oyun müsabakalarının yanında, kültürel ve eğlenceli aktiviteleri ile de yüz binlerce çocuğa ulaşacak. 4. Etnospor Kültür Festivali’nin bu yıl bir milyona yakın ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.
BAŞKAN’DAN KUTLAMA MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ‘4. Etnospor Kültür Festivali’nin hayırlı olmasını diledi. Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Geleneksel sporlarımızın ve köklü kültürümüzün yaşatılması ve gelecek nesillere ulaştırılması gibi önemli bir görevi yerine getiren 4. Etnospor Kültür Festivali’nin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, ‘Pilavdan Dönenin Kaşığı Kırılsın’ etiketini de paylaşımına ekledi.
TOYLARA SAHNE OLACAK
Festivalde birçok etkinlik arasında düzenlenecek toylar da ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak. Yöresel ritüellerin sahneleneceği festivalde Göktürk alfabesi atölyesi, kilimhane, demirhane ile yöresel tadımlar ve ikramlar, vatandaşlara sunulacak. Mehteran, Osmanlı Kılıç Kalkan Ekibi, Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, yöresel halk oyunları ekiplerinin gösteriler yapacağı etkinlikte konserlerle de ziyaretçilerin eğlenceli anlar yaşaması sağlanacak. Festival alanına 16 Türk devlet ve topluluğunun çadırı kurulacak.
ÇOCUKLAR ÇOK EĞLENECEK
Organizasyonu ziyaret edecek çocuklar, topaç, çember, tiktak, kale oyunu, menekşe, aşık, sıçratan top, bezirgan başı, üç taş, beş taş, dokuz taş, misket, ip atlama, salıncak, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, kaşık kukla, masal, bilmece-mani küpleri, köy seyirlik oyunları, koz oyunu, seksek, mendil kapmaca, birdirbir, çocuk tiyatrosu, dalya, halat çekme yarışı, istop, kutu kutu pense, yağ satarım, cicili tavuk, basmık ve teneke gibi 30’un üzerinde geleneksel çocuk oyununu oynama şansı bulacak.
GÖZDE YEMEK ÖZBEK PİLAVI
Festivalin ilk gününde Azerbaycan Karabağ Atlı Gösteri Ekibi, en görkemli gösterilerinden birini sundu. Oba Alanı’nda Duvak Açma Töreni, Beşik Toyu, Tuşo Toyu başlıklarında geleneksel etkinlikler yer aldı. İkramlar arasında geleneksel lezzetlerde bir yıldız gibi parlayan Özbek Pilavı, festivalin gözde yemeği olarak sunuldu.
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