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Spor

Obertan, Erzurumspor'dan ayrılmak istiyor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yıldızı Gabriel Obertan'ın, mavi beyazlı takımdan ayrılarak eski kulübü Levski Sofya'ya transfer olmak istediği iddia edildi.

23 Aralık 2020 Çarşamba 17:53 - Güncelleme: 23 Aralık 2020 Çarşamba 17:53
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TFF Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen Gabriel Obertan'ın eski takımı Levski Sofya takımına transfer olacağı iddia edildi.

LEVSKİ SOFYA'YA GİTMEK İSTİYOR

Bulgar basınında yer alan haberlere göre; 31 yaşındaki Fransız oyuncunun Erzurumspor'dan ayrılacağı ve eski takımı Levski Sofya'ya döneceği belirtildi.

OBERTAN GİTMEK İSTİYOR

Haberde, Obertan'ın kendisinin Bulgaristan'a dönmek istediği, transfer sürecini de Spas Rusev ve Slavisa Stojanovic'in yürüttüğü öğrenildi.

DENİZLİSPOR MAÇINDA SAHADA

Tecrübeli oyuncu, Erzurumspor'un sahasında Denizlispor ile karşılaştığı maçın ilk 11'inde yer aldı.

2 GOL 1 ASİST

Öte yandan Erzurumspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2021 yılına kadar devam eden 31 yaşındaki oyuncu bu sezon forma giydiği 12 maçta 2 gol ve 1 asist kaydetti.

Ajansspor

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