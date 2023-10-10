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Spor

Obi Mikel: Neden özür bekliyorsun

Eski futbolcu John Obi Mikel, Manchester United'da olan Erik ten Hag, Jadon Sancho gerilimine dair açıklamalarda bulundu.

10 Ekim 2023 Salı 19:43 - Güncelleme:
Obi Mikel: Neden özür bekliyorsun
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John Obi Mikel, Erik ten Hag'ı Jadon Sancho'ya yönelik muamelesinden dolayı eleştirdi.

"FERGUSON ZAMANINDA OLMAZDI"

Jadon Sancho olayında Erik ten Hag'ın tutumunun doğru olmadığını ve bunların Alex Ferguson döneminde kesinlikle yaşanmayacağını söyleyen John Obi Mikel, "Sancho'nun özür dilememesi nedeniyle herkes kızgın ama benim bakış açım farklı. Teknik direktör söylediklerini kamuoyu önünde söylememeliydi. Manchester United'ın eski oyuncularını dinlediğinizde hepsi şunu söylüyor: Eğer bu Ferguson döneminde olsaydı, bu durum soyunma odasında çözülürdü. Kendisi hallederdi. Nasıl olduğu önemli değil ama başarırdı. Eğer oyuncunun artık sahada olmayacağına karar verirse, bu her şeyin sonu olurdu. Bir oyuncuyu iyi antrenman yapmadığını söyleyerek kamuoyu önünde eleştiremezsiniz." dedi ve şu sözlerle açıklamalarını sonlandırdı:

"Oyuncudan ne bekliyor? Sen kamuoyuna konuştun, o da kamuoyuna konuştu. Neden özür bekliyorsun? Bunun takım içinde çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Antrenmana geç kalırsa ve elinden gelenin en iyisini yapmazsa başka seçenekler de var."

NELER OLMUŞTU?

Eylül ayı başlarında Sancho ile Manchester United'ın baş antrenörü arasında bir tartışma yaşandı. Kanat oyuncusu, Premier Lig'in 4. haftassında kaybedilen Arsenal maçında forma giymedi. Maçın ardından Erik ten Hag, 23 yaşındaki İngiliz'in antrenmanda kendisini etkilemediğini söyleyerek bunu açıkladı.

Sancho, on Hag'a Twitter'da bir açıklamayla yanıt verdi: "Uzun zamandır günah keçisi oldum. Bu haksızlık. Antrenmanlarda çok çalıştım, okuduğunuz her şeye inanmayın. Eminim başka sebepler de vardı." Gönderi daha sonra silindi. 14 Eylül'de futbolcunun A takımla çalışması yasaklandı.

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