14 Nisan 2026 Salı / 27 Sevval 1447
Spor

Obi Mikel'den Chelsea'ye sert eleştiri

Premier Lig ekibi Chelsea'nin ski oyuncularından John Obi Mikel, İngiliz ekibinde oyuncuların performansından memnun olmadığı dile getirdi.

HABER MERKEZİ14 Nisan 2026 Salı 14:26 - Güncelleme:
Chelsea'nin eski oyuncularından John Obi Mikel, İngiliz ekibiyle ilgili çok sert ifadelere imza attı.

Nijeryalı eski yıldız, "Bir milyar poundun üzerinde para harcadık ancak oyuna girip fark yaratacak tek bir yedek oyuncumuz bile yok. Tek bir tane yok, sıfır! Bir maçı izlerken sahaya çıkan bazı oyuncuları gördüğümde, "Bu da kim, kim olduğunu hiç bilmiyorum!" diyorum!" sözlerini sarf etti.

Bu sözleriyle Chelsea'de oynayan oyunculara saygısızlık etmek istemediğini dile getiren Mikel, "Real Madrid her yıl en iyi oyuncuları transfer ediyor, Manchester City de aynısını yapıyor. Chelsea'de oynayan bazı oyuncuları izledim, onlara saygısızlık etmek istemem ama kim olduklarını bile bilmiyordum." diye konuştu.

Chelsea, 32 maç sonunda topladığı 48 puanla Premier Lig'de altıncı sırada yer alıyor. İngiliz ekibi, PSG karşısında aldığı mağlubiyetlerle Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etmişti.

Chelsea, Premier Lig'deki bir sonraki maçında sahasında Manchester United'ı konuk edecek.

