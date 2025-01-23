İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2025 Perşembe / 24 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6452
  • EURO
    37,1582
  • ALTIN
    3143.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Obi Mikel'den Jose Mourinho'ya sürpriz ziyaret
Spor

Obi Mikel'den Jose Mourinho'ya sürpriz ziyaret

John Obi Mikel, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Lyon'u konuk edecek Fenerbahçe'de eski hocası Jose Mourinho'ile İstanbul'da bir araya geldi.

Haber Merkezi23 Ocak 2025 Perşembe 18:15 - Güncelleme:
Obi Mikel'den Jose Mourinho'ya sürpriz ziyaret
ABONE OL

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, eski öğrencisi John Obi Mikel ile bir araya geldi.

İstanbul'a gelen Mikel, Chelsea'de birlikte görev yaptığı Portekizli teknik adamı ziyaret etti. Bu görüşme sonrası John Obi Mikel'den Mourinho ve Fenerbahçe'ye teşekkür geldi.

Futbol kariyerinden sonra yaptığı podcast yayınlarıyla dikkat çeken Mikel'in bu hesabından yapılan açıklamada, "John Obi Mikel'in kendisine büyük çıkışını sağladığı için her zaman borçlu kalacağı adamı görmeden İstanbul'a yapılan bir seyahat tamamlanmış sayılmazdı. Kahkahalar her şeyi anlatıyor. Bu ikilinin arasında sevgi ve saygıdan başka bir şey yok. Bizi ağırladıkları için Jose ve Fenerbahçe'ye teşekkürler." denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.