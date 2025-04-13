İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Nisan 2025 Pazar / 15 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1588
  • EURO
    43,6101
  • ALTIN
    3959.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Obi Mikel'den Victor Osimhen yorumu! ''Teklif edilen para baş döndürür''
Spor

Obi Mikel'den Victor Osimhen yorumu! ''Teklif edilen para baş döndürür''

Chelsea'nin efsane yıldızı Obi Mikel vatandaşı Victor Osimhen yapılan transfer tekliflerini değerlendirdi. Yaz ay transfer döneminde İngiliz ekibi Chlesea gitmesini isteyen eski yıldız Suudi ekiplerinin yaptığı teklifleri ise baş döndürücü olarak yorumladı. İşte detaylar...

AKŞAM13 Nisan 2025 Pazar 09:17 - Güncelleme:
Obi Mikel'den Victor Osimhen yorumu! ''Teklif edilen para baş döndürür''
ABONE OL

Chelsea'nin efsane orta sahası John Obi Mikel, vatandaşı olan Nijeryalı Osimhen'in geleceğiyle ilgili konuştu. Yıldız oyuncuya Chelsea'ye gitmesi yönünde tavsiye verdiğini açıklayan Mikel, "Yaz aylarında onunla bir konuşma yaptım ve 'Suudi Arabistan'a gitme' dedim. Bu seçenek her zaman kenarda olabilir, 2034 Dünya Kupası'na kadar para harcamaya devam edecekler. 'Chelsea'ye git, 3-4 sezon sonra Suudi Arabistan'a yine iyi bir maaşla gidebilirsin' dedim. Ve o beni dinledi. Ama bu kadar büyük paraya ne zamana kadar hayır demeye devam edebilirsin. Bir noktada başın dönüyor.

NESİLLER BOYU YETECEK BİR PARA

Aile üyelerin seninle konuşuyor, anne baban seninle konuşuyor; bu, nesiller boyu yetecek bir para. Ertelemeye devam edemezsin. Bir noktada baş döndürecek" ifadelerini kullandı. Kiralık olarak Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'in, Samsunspor maçı sonrası verdiği röportaj ayrılık sinyali olarak değerlendirildi. Nijeryalı golcü, "Herkes için en iyisi ne olacaksa karar alınacaktır. Fakat Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak" şeklinde konuştu. 26 yaşındaki forvet oyuncusu, bu sezon tüm kulvarlarda 33 maça çıkarak 29 gol ve 6 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.