Chelsea'nin efsane orta sahası John Obi Mikel, vatandaşı olan Nijeryalı Osimhen'in geleceğiyle ilgili konuştu. Yıldız oyuncuya Chelsea'ye gitmesi yönünde tavsiye verdiğini açıklayan Mikel, "Yaz aylarında onunla bir konuşma yaptım ve 'Suudi Arabistan'a gitme' dedim. Bu seçenek her zaman kenarda olabilir, 2034 Dünya Kupası'na kadar para harcamaya devam edecekler. 'Chelsea'ye git, 3-4 sezon sonra Suudi Arabistan'a yine iyi bir maaşla gidebilirsin' dedim. Ve o beni dinledi. Ama bu kadar büyük paraya ne zamana kadar hayır demeye devam edebilirsin. Bir noktada başın dönüyor.

NESİLLER BOYU YETECEK BİR PARA

Aile üyelerin seninle konuşuyor, anne baban seninle konuşuyor; bu, nesiller boyu yetecek bir para. Ertelemeye devam edemezsin. Bir noktada baş döndürecek" ifadelerini kullandı. Kiralık olarak Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'in, Samsunspor maçı sonrası verdiği röportaj ayrılık sinyali olarak değerlendirildi. Nijeryalı golcü, "Herkes için en iyisi ne olacaksa karar alınacaktır. Fakat Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak" şeklinde konuştu. 26 yaşındaki forvet oyuncusu, bu sezon tüm kulvarlarda 33 maça çıkarak 29 gol ve 6 asist yaptı.