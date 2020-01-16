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Spor

Obradovic, Barcelona maçı öncesi uyardı: İlk maçı hatırlıyoruz

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Barcelona maçı öncesinde konuştu.

Sporx16.01.2020  10:55 - Güncelleme: 16.01.2020  10:55

Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic, THY EuroLeague'in 20. haftasında oynayacakları Barcelona maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Başarılı koç, parkede 40 dakika boyunca konsantre kalmaları gerektiğini vurguladı.

"İLK MAÇI İYİ HATIRLIYORUZ"

Zeljko Obradovic, "Sadece Final Four'un değil, EuroLeague şampiyonluğunun en büyük adaylarından biriyle karşılaşacağız. İlk maçta nasıl oynadığımızı çok iyi hatırlıyoruz. Onlar için çok kolay bir karşılaşma olmuştu. Rakibimizin agresifliğine hazır olmamız ve 40 dakika boyunca konsantre kalmamız gerekiyor. Bunları yapmaya çalışacak ve onların ilk karşılaşmadaki oyunlarına cevap verebilmeyi hedefleyeceğiz." dedi.

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