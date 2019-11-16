Obradovic çılgına döndü, oyunculara ağır sözler

Fenerbahçe Beko, Rusya deplasmanında CSKA Moskova'ya mağlup olurken 8. maçında 6. yenilgisini aldı.

Fenerbahçe koçu Zeljko Obradovic'in molada oyuncularına sarfettiği ağır sözler ise gecenin en dikkat çekici olayı oldu.

"DEĞİŞTİRMEK ÇOK KOLAY OLMAYACAK"

Maç sonrasında yaptığı açıklamalarda da oyuncularına sitem eden Obradovic, "Bir tane daha çok kötü oynadığımız bir maç. EuroLeague maçları bizlere ekstra motivasyon veren maçlar olmalı. Özellikle de iki kere evde oynadıktan sonra taraftarlarımızın desteği, coşkusu, sevgisi ve idman ziyaretine gelen taraftarlarımızın bizlere olan güvenlerini gösterdikten sonra. Bugün sergilediğimiz tabloda da kesinlikle son iki maçta bize verdikleri mesajı ve idmana geldiklerinde iletmek istediklerini anlamadığımız kesin. Bugün sergilediğimiz tablo için onlardan çok özür diliyorum. Korkuyorum ki bu tabloyu değiştirmek çok kolay olmayacak. Bunu hep konuşuyoruz ama bu yeterli değil sanırım. Son çeyrekte sadece 2 faul yaptık takım olarak ve onların nasıl skor ürettiğini izlemekten başka söyleyebileceği bir şey yok. Bu, çok şeyi anlatıyor" dedi.