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Spor

Obradovic: Çok kalite bir takıma karşı oynamak kolay değil

AS Monaco Başantrenörü Sasa Obradovic, Fenerbahçe Beko'ya 86-74 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli koç, sarı lacivertli rakiplerinin kazanmayı hak ettiğini söyledi.

AA15 Aralık 2023 Cuma 23:32 - Güncelleme:
Obradovic: Çok kalite bir takıma karşı oynamak kolay değil
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THY Avrupa Ligi 14. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko'ya deplasmanda 86-74 mağlup olan Fransa temsilcisi AS Monaco'da başantrenör Sasa Obradovic, hücum ribaundlarında üstünlüğü rakibe kaptırdıkları için kaybettiklerini söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, Fenerbahçe Beko'yu tebrik ederek sözlerine başladı.

Sarı-lacivertli rakiplerinin kazanmayı hak ettiğini vurgulayan Obradovic, şunları söyledi:

"Yeni antrenörleriyle birlikte farklı bir hava vardı takımda. Çok yüksek kalitede bir takıma karşı oynamak kolay değil. Her pozisyonda üretken oyuncular var. Ayrıca yeni antrenörle daha önce birlikte oynamış oyuncular var. Onlar da hocanın felsefesini iyi biliyorlar. Kaybediş şekline bakınca da kesinlikle hücum ribaundlarından dolayı kaybettiğimizi düşünüyorum."

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