Obradovic kimdir? Fenerbahçe'nin basketbol koçu Zeljko Obradovic görevi bıraktı!

24 Haziran 2020 Çarşamba 10:02 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 10:02

Fenerbahçe, erkek basketbol takımı başantrenörü Zeljko Obradovic'in kulüpten ayrıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Obradovic'in bir yıl boyunca takım çalıştırmama kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bilindiği üzere değerli koçumuz Zeljko Obradovic geçtiğimiz hafta İstanbul’a gelmiş ve yeni sezon planlaması için Başkanımız Ali Koç ve Başkan Vekilimiz Semih Özsoy ile bir araya gelmiştir. Yapılan görüşmelerin ardından koçumuz geçtiğimiz cuma günü ülkesine dönmüş ve son kararını ailesi ile görüştükten sonra vermek istemiştir.

Üzülerek belirtmek isteriz ki, koçumuz bugün itibarıyla yanıtını kulübümüze iletmiş ve bir yıl boyunca takım çalıştırmama kararı almıştır.

Fenerbahçe ailesine 2013 - 2014 sezonunda katılan ve görev yaptığı süre boyunca başta 2017 yılında kazanılan EuroLeague şampiyonluğu olmak üzere, sayısız birçok başarının mimarı olarak, kulübümüzün tarihine adını altın harflerle yazdıran değerli koçumuz Zeljko Obradovic’in bizi üzen bu kararını saygıyla karşılamak durumundayız.

Kazandığı başarılar ve bizlere yaşattığı tarifsiz mutluluklarla Fenerbahçemizin bir efsanesi olan Zeljko Obradovic, her daim ailemizin bir parçası olmaya devam edecektir."

OBRADOVİC: HAYATIMIN EN ZOR KARARLARINDAN BİRİNİ VERDİM

Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran başantrenör Zeljko Obradovic'ten ayrılık kararının ardından ilk açıklama geldi.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinden yayınlanan açıklamada Obradovic ailesine de danışarak aldığı kararın sarı-lacivertli kulüp için yeni bir başlangıç olacağını sözlerine ekledi.

Obradovic'in açıklaması şöyle:

"Geçtiğimiz hafta Başkanımız Ali Koç, Başkan Vekilimiz Semih Özsoy ve Genel Menajerimiz Maurizio Gherardini ile son derece sıcak ve güven veren görüşmeler gerçekleştirdim. Daha sonrasında da Belgrad'a dönmem ve aile ortamımda birkaç gün geçirerek karar almam noktasında kendileriyle mutabık kaldık.

Sonuçta ailemle birlikte hayatımın en zor kararlarından birini verdim ve koçluğa bir yıl ara verme kararı aldım.

Harika geçen yedi yılın sonunda, bana verdikleri destek için eski Başkanımız Aziz Yıldırım'a ve yönetimine, mevcut Başkanımız Ali Koç'a, Başkan Vekilimiz Semih Özsoy'a ve yönetime kalbimin en derinliklerinden teşekkür ediyorum. Ayrıca Ülker Ailesi, Doğuş Grubu ve Beko ile diğer tüm iş ortaklarımızın da tüm bu yıllar boyunca bize verdikleri desteklerden bahsetmek istiyorum.

Bunun yanı sıra, Maurizio Gherardini tarafından yönetilen ve harika anlar paylaştığımız Erkek Basketbol ofis ekibine de teşekkür ediyorum. Aynı zamanda teknik ekibimdeki tüm koçlara ve sağlık ekibine, birlikte yaptığımız her şey için ve en önemlisi zor anlarda dahi sahip olduğumuz birliktelik için teşekkür ederim. Bir büyük teşekkürü de yedi yıl boyunca birlikte çalıştığımız oyuncularıma gönderiyorum. Elde ettiğimiz harika sonuçlarda en önemli pay sahibi onlardı.

Ve elbette özel bir teşekkür de, onlarsız bu işin hiçbir anlam ifade etmediği taraftarlara etmeliyim.

Bize bu yedi yıl boyunca her zaman sonsuz destek ve sevgi gösterdiler. Bu süre zarfında, hayatım boyunca unutamayacağım çok fazla anı bana yaşattılar.

Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün parçası olmak benim için büyük bir onur ve mutluluktu. Bu, Fenerbahçe için yeni bir başlangıç, bir son değil. Ve eminim ki taraftarlar, bu süreçte de kulübü desteklemeye devam edecek ve eskiden olduğu gibi büyük sportif başarıları kutlama fırsatı yakalayacaklar."

OBRADOVİC KİMDİR?

Fenerbahçe'de bir devir sona erdi ve efsane koç Zeljko Obradovic, takımdan ayrıldı. Panathinaikos ile 7 Federasyon Kupası şampiyonluğu yaşayan Obradovic, 2013 yılında Fenerbahçe ile sözleşme imzalamıştı. Sarı Lacivertli kulüpte de önemli başarılara imza atan deneyimli çalıştırıcı, 2017 yılında Fenerbahçe ile de EuroLeague şampiyonluğu elde etti. Obra'nın ayrılığı sonrası Fenerbahçe taraftarının tepkileri sosyal medyada geniş yankı uyandırırken Sırp hocanın kariyeri google üzerinden araştırılmaya başlandı. Peki, Zeljko Obradovic kimdir? Zeljko Obradovic'in biyografisi ve Fenerbahçe'deki kariyeri...

Zeljko Obradovic 9 Mart 1960 tarihinde Sırbistan'ın Cacak şehrinde dünyaya geldi. Sırp basketbol koçu Obradovic Fenerbahçe Ülker'i çalıştırmaktadır. Fenerbahçe Ülker'e gelmeden önce 13 yıl boyunca efsaneleştiği Panathinaikos takımını çalıştırdı. 8 kez Euroleague'i kazanan koç, bu alanda rekoru elinde bulundurmaktadır.

Želimir "Željko" Obradović (9 Mart 1960, Cacak), Sırp Basketbol Koçu ve eski profesyonel basketbolcudur. 5 farklı kulüp ile 9 EuroLeague şampiyonluğu kazandığı için, Avrupa'nın en iyi koçlarından biri olarak kabul edilir. Kulüp düzeyinde başarıların yanı sıra millî başarıları da vardır. 1997 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı ve 1998 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nı kazanmıştır. 2017 Nisan ayında Euroleague yönetimi tarafından Euroleague Basketbol Danışma Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Obradovic basketbol oyunculuğu kariyerine Borac Cacak'da başladı. 1980-1984 arası Borac Cacak'da oyun kurucu mevksinde oynadı. 1984 yazında 24 yaşındayken KK Partizan takımına katıldı. Obradovic ve takımı 3. sezonda 1986-87 Yugoslavya Basketbol Ligi'ni kazandı. Bir sonraki sezon da 1988 EuroLeague Dörtlü Finaline ulaştı. Son olarak, 1989 yılında Yugoslav Kupası ve Koraç Kupası'nı kazandı.Bu süre sırasında, Yugoslavya'da en iyi ve güvenilir oyun kurucu biri olarak bilinmektedir.

Ayrıca 1988 Olimpiyat Basketbol Turnuvası'nda ve 1990 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nda altın madalya ve gümüş madalya kazandı. Yugoslav millî basketbol takımının bir üyesiydi.

2 YIL HAPİS CEZASI YATTI!

Obradovic bir araba kazasında bir yaya ölümüne neden olmasıyla 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezasını çektikten sonra, Partizan'da hem basket oynamaya devam etmiş hem de KK Partizan gençlik takımını çalıştırmıştır. 1991 yılında basketbol oynamayı bırakmış ve emekli olmuştur. Emekli olduktan sonra KK Partizan kulübünde koçluk görevine gelmiştir.

1992'de Partizan ile İstanbul'da EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Obradovic, 2018 itibarıyla 9 kez Euroleague'i kazanma başarısı elde etti.

1994 yılında Badalona ve 1995 yılında ise Real Madrid Basketbol Takımıyla EuroLeague'i kazandı. 1999-2012 yılları arasında çalıştırdığı Panathinaikos Basketbol takımıyla 5 kez Euroleague şampiyonu, 11 kez Yunan Ligi şampiyonu olarak rekor kırdı.2007 ve 2011'de Avrupa'da yılın koçu seçildi. 1997'de Yugoslavya millî takımını Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda şampiyon yaptı, 1999 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ise 3.'lük kazandı. 1998'de Yugoslavya millî takımını FIBA Basketbol Dünya Kupası'nda şampiyon yaptı. Ayrıca 1996 Yaz Olimpiyatları'nda Yugoslavya millî takımını 3. yaptı ve bronz madalya kazandırdı.

OBDADOVİC'İN FENERBAHÇE KARİYERİ

Obradovic Fenerbahçe'nin başına 2013 yılında geçti. Onunla beraber kulüp, tarihindeki en parlak dönemini yaşadı ve Avrupa'nın sayılı basketbol takımları arasına girdi. Fenerbahçe EuroLeague'de İlk Final Four, ilk final, ilk şampiyonluk ve dört kere üst üstte Final Four oynama başarısını onunla gösterdi. 2015 yılında Euroleague play-offlarında son şampiyon Maccabi Telaviv'i eleyen takım tarihinde ilk kez final foura kaldı. Madrid'deki final fourda Fenerbahçe dördüncülükle yetindi. Ertesi yıl final fourda İspanya'nın Saski Baskonia (eski adıyla Laboral Kutxa) takımıyla eşleşen Fenerbahçe yine üstün geldi. Finalde ise CSKA'ya mağlup olundu.