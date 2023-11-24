İSTANBUL 19°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2023 Cumartesi / 13 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8851
  • EURO
    31,6314
  • ALTIN
    1858.22
  • BIST100
    7959.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Obradovic ve Erdem Can'dan açıklamalar
Spor

Obradovic ve Erdem Can'dan açıklamalar

THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Anadolu Efes'in Partizan'ı 100-94 mağlup etmesinin ardından iki takımın başantrenörleri karşılaşmayı değerlendirdi.

AA24 Kasım 2023 Cuma 23:36 - Güncelleme:
Obradovic ve Erdem Can'dan açıklamalar
ABONE OL

THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Partizan'ı 100-94 mağlup eden Anadolu Efes'te başantrenör Erdem Can, oyunun iki yönünde de agresif oynayarak kazandıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Can, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Muazzam efor sergiledik. 40 dakika boyunca hücumda ve savurmada agresiftik. 3. çeyrekte Willis'in sakatlığı sonrasında geriye düştük. Bu sebeple rotasyonu kısalttık. 10 sayıdan geri dönüş mutluluk verici. Bugünkü reaksiyondan çok mutlu oldum. Gelişmemiz gereken taraflarımız var, savunmada zeki olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Willis'in sakatlığını inceleyeceklerini söylen Can, Larkin ve Erkan Yılmaz'ın sakatlıklarına rağmen önceliği takıma verdiklerini kaydetti.

PARTİZAN CEPHESİ

Partizan Başantrenörü Zeljko Obradovic ise, "İzleyenler için keyifli bir maçtı. İki takım için de gelgitlerle doluydu." diyerek şunları kaydetti:

"Üst üste kötü hücumlar nedeniyle kaybettiğimiz maçlardan biri oldu, bu yüzden üzgünüm. Anadolu Efes'e tebriklerimi sunuyorum. Erdem'i tebrik ediyorum ve iyi şanslar diliyorum. Buraya gelen Partizan taraftarlarına da teşekkür ediyorum."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.