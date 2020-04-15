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Spor

'Obradovic'in Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz'

Fenerbahçe Beko'nun dünyaca ünlü başantrenörü Zeljko Obradovic, İspanyol medyasına manşet oldu.

DHA15 Nisan 2020 Çarşamba 13:59 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 13:59
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İspanyol basını, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic'in, koronavirüs nedeniyle tüm kulüpler gibi ekonomik anlamda olumsuz günler geçiren ve takım bütçesini düşürmeyi planlayan sarı-lacivertlilerdeki geleceğini 'belirsiz' olarak yazdı.

Fenerbahçe Beko'ya Euroleague zaferi kazandıran ve Sarı Lacivertlileri turnuvanın en önemli takımı haline getiren Obradovic'in bütçe kısıtlamasından rahatsız olduğu ve yeni sözleşmeye sıcak bakmadığı ifade edildi. 

Haberde Fenerbahçe Beko'nun 30 milyon Euro olan takım bütçesinin gelecek sezon yarı yarıya düşürülerek 15 milyon Euro seviyesine çekileceği iddia edildi. Fenerbahçe Yönetimi'nin Sırp hocaya son olarak 1.6 milyon Euroluk yeni bir teklifte bulunduğu, bu teklifin Obradovic'in kazandığı ücretten çok daha düşük olduğu da yazıldı.

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