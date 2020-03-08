Obradovic'ten oyunculara sert: ''Büyük utanç''

08 Mart 2020 Pazar 23:31 - Güncelleme: 08 Mart 2020 Pazar 23:31

Fenerbahçe Beko'nun Başantrenörü Zeljko Obradovic, 74-73'lük Beşiktaş Sompo Sigorta galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam, bir kez daha oyuncuları hedef alırken, "Bu oynayış şeklimiz bizim için büyük utançtı. İnanıyorum ki oyuncularım birçok şeyi anlamıyor. Kendi dünyalarında yaşıyorlar. Sadece iki yabancıyla oynayan ve iki çok önemli Türk oyuncusu forma giyemeyen bir rakiple karşılaştık. Ve sahada gördüğünüz oyunu oynadık. Bizim için ana problem, sezonun büyük bölümünde olduğu gibi konsantrasyon ve motivasyondu. Onlar için her şey aynı, ne söylersem söyleyeyim takip etmiyorlar. Bu akşam maçı kazanmamız mucizeydi." ifadelerini kullandı.

CİDDİ PROBLEMLERİMİZ VAR

Oyuncuların bilinçlenmesi gerektiğini söyleyen Zeljko Obradovic, "Bir kez daha söylemeliyim ki takımın içinde ciddi problemimiz olduğuna inanıyorum. Eğer ben koç olarak onlara savaşmalarını söylemek, her maçın önemli olduğunu hatırlatmak ve ekstra motivasyon yaratmak zorunda kalıyorsam işimiz gerçekten çok zor demektir. Ama sorun şu ki; hiçbir oyuncum işe "Benim sorunum ne?" ve "Takıma nasıl yardımcı olabilirim?" sorularını kendisine sorarak başlamıyor. Aynı zamanda kendi aralarında konuşmalılar ve kendilerini maça hazırlamalılar. Nasıl oynamamız gerektiğinin farkına varmalılar, çünkü basketbol oynamayı unutmadıklarından eminim. Her şey kafalarının içinde bitiyor." dedi.