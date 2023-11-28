Geçen sezon sol bekte sorunlar yaşayan, zaman zaman burada sağ bek oyuncusu olan Leo Dubois'yı oynatmak zorunda kalan Galatasaray, sezon başında RB Leipzig'den Angelino'yu satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmıştı.

İspanyol yıldızın performansı sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk'u memnun etmedi. Öyle ki şimdiye kadar 17 maçta görev yapan 26 yaşındaki oyuncunun 20 maçta oynarsa devreye girecek olan zorunlu satın alma opsiyonundan sakınmak için sol bekte Kazımcan dışında Abdülkerim de forma giymeye başladı.

SÜRPRİZ TALİP

Galatasaray'da performansıyla beklentilerin altında kalan Angelino konusunda yönetim zorunlu satın alma şartını ortadan kaldırmak için Leipzig ile görüşmelerini sürdürürken İspanyol futbolcuya sürpriz bir talip çıktı.

ASLAN 6 MiLYON EURO'YU ÖDEMEK iSTEMiYOR

Sarı kırmızılı forma ile bu sezon 17 maça çıkan Angelino 3 karşılaşmada daha görev yaparsa 6 milyon Euro'luk şarta bağlı satın alma bedeli devreye girecek. Cimbom, Bundesliga ekibini ikna edip sezon sonuna kadar 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda tutmak istiyor. Ancak anlaşma sağlanamazsa devre arası Angelino ile yollar ayrılıp yerine yeni bir sol bek almak için çalışmalar sürüyor.

OCAK AYINDA AYRILIK OLABİLİR

Galatasaray ile Leipzig arasında görüşme trafiği devam ederken Hollanda ekibi Ajax, Angelino'ya talip oldu. Leipzig'den sarı kırmızılıların istediği bir karar çıkmazsa İspanyol futbolcu ile ocak ayında yolların ayrılma ihtimali yüksek.