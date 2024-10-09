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  • ''Ocak ayında ne olacağını göreceğiz'' Osimhen için çarpıcı yorum!
Spor

''Ocak ayında ne olacağını göreceğiz'' Osimhen için çarpıcı yorum!

Napoli'nin eski sportif direktörü Mauro Meluso, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen ile ilgili konuştu. Yıldız golcünün sarı kırmızılılara transferini geçici bir çözüm olarak nitelendiren Meluso ocak ayını işaret etti.

AKŞAM9 Ekim 2024 Çarşamba 09:40 - Güncelleme:
''Ocak ayında ne olacağını göreceğiz'' Osimhen için çarpıcı yorum!
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İtalya ekiplerinden Napoli'nin eski sportif direktörü Mauro Meluso, transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'a katılan Victor Osimhen hakkında konuştu. Yıldız oyuncunun transfer süreci hakkında açıklamalarda bulunan Meluso, şunları söyledi: "Transfer döneminde uygun bir takım bulamayınca geçici olarak böyle bir çözüm buldular. Osimhen, artık Napoli'de kalmak istemediğini söylemişti. En azından birkaç ayını kaybetmemesi için böyle bir çözüm buldular. Ocak ayında neler olacağını göreceğiz. Ben Napoli'ye gelmeden önce çok önemli teklifler gelmişti.

DE LAURENTİİS BIRAKMAK İSTEMEDİ

De Laurentiis kulübün iyiliğini düşündüğü için bunları dikkate almamıştı. Yanlış değerlendirmeler yapmış olabilir ama bunu Napoli'nin rekabetçiliği için yaptı. Osimhen o kadar kolay bulunabilecek bir oyuncu değil." Meluso'nun ocak ayını işaret etmesi özellikle Sarı-Kırmızılı taraftarları endişelendirdi. Sosyal medyada çok konuşulan bu açıklamalar sonrası Osimhen'in sezon sonuna kadar takımda tutulması konusunda binlerce yorum yapıldı. Öte yandan İtalyan basınında Osimhen ile ilgili haberler yapılmaya devam ediyor. Napoli Teknik Direktörü Conte'nin, Lukaku'nun alınması için yönetime baskı yaptığı bildirildi.

BAŞKANIM LUKAKU'YU ALALIM

Areanapoli.it'te bulunan haberde Conte'nin, Napoli Başkanı De Laurentiis'e "Romelu Lukaku'dan çok eminim başkanım. Onu transfer edelim" ifadelerini kullandığı yazıldı. De Laurentiis'in Victor Osimhen konusunda endişeli olduğu ve yıldız oyuncusunu takımda tutmak istediği kaydedildi. Fakat Conte-Lukaku ilişkisinin Osimhen'in geleceğinde de önemli bir rol oynadığı iddia edildi. Napoli'den sürpriz bir şekilde Galatasaray'a gelen Victor Osimhen, Sarı-Kırmızılı forma ile 4 karşılaşmada forma giydi. Bütün gözleri üzerine çeken yıldız golcü, 2 gol ve 4 asistle kalitesini gösterdi.

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