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Spor

Ocak ayında teklif geliyor! Victor Nelsson için Tottenham ihtimali

Premier Lig ekibi Tottenham, Galatasaray'ın Danimarkalı yıldızı Victor Nelsson için teklifte bulunmaya hazırlanıyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Tottenham oyuncu için keseninin ağzını açmaya hazır. İşte detaylar...

2 Ekim 2023 Pazartesi 09:42 - Güncelleme:
Ocak ayında teklif geliyor! Victor Nelsson için Tottenham ihtimali
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Tottenham, ocak ayında Galatasaray'ın başarılı defans oyuncusu Victor Nelsson için harekete geçecek.

OCAKTA TEKLİF GELİYOR

İngiliz basınında yer alan habere göre; Premier Lig ekibi, Galatasaray'ın stoperi için Ocak'ta teklif yapacak.

G.SARAY'IN BEKLENTİSİ 25M€

Tottenham'ın bu transferi ne kadara mal olursa olsun bitireceği belirtildi. Galatasaray'ın ise kapıyı 25 milyon euro'dan açacağı öne sürüldü.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Danimarkalı savunmacı ile Arsenal ve Wolves de ilgileniyor. Sarı-kırmızılılar bu yaz Tottenham'dan Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez'i renklerine bağlamış ve kulüpler arasında iyi bir bağlantı kurulmuştu. Bu yüzden Victor Nelsson'un transferinde anlaşma sağlanma ihtimali yüksek görülüyor.

GALATASARAY RAKAMLARI

Galatasaray'da 3 sezonda 91 maça çıkan Danimarkalı savunma oyuncusu 2 kez gol sevinci yaşadı.

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