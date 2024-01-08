Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda boy göstermek isteyen FIFA kokartlı elit hakem Halil Umut Meler ise saldırı olayından yaklaşık 1 ay sonra çalışmalara başladı. Başarılı hakemin moralinin gayet yerinde olduğu ve sahalara dönmek istediği öğrenildi. Çünkü sahaya dönmediği her hafta EURO 2024'e katılma şansını azaltıyor. Bu sebeple MHK'nın Halil Umut Meler'e ocak ayı içerisinde görev vermesi bekleniyor.

ÇARŞAMBA RİVA'DA TOPLANTI

Faruk Koca'nın yumruklu saldırısı, İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu'nun takımı sahadan çekmesi ve son olarak S.Arabistan'da oynanamayan Süper Kupa finalinin ardından gözlerin çevrildiği TFF, toplantı kararı aldı. Çarşamba günü TFF Riva Merkezi'nde Başkan Mehmet Büyükekşi ve kurmayları, durum değerlendirmesi yapacak. Kulüplerin görevi bırakmasını istediği Büyükekşi ve ekibi, kararını yüksek ihtimalle bu çarşamba günü belirleyecek.