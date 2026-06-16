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Spor

Ochoa'dan kariyer kararı: Futbolu bırakıyor

Guillermo Ochoa, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından futbol kariyerini sonlandıracağını açıkladı.

HABER MERKEZİ16 Haziran 2026 Salı 17:52 - Güncelleme:
Ochoa'dan kariyer kararı: Futbolu bırakıyor
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Meksika Milli Takımı'nın tecrübeli kalecisi Guillermo Ochoa, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından profesyonel futbol kariyerini sonlandıracağını duyurdu.

Kariyeri boyunca Dünya Kupası performanslarıyla hafızalara kazınan ve turnuvanın simge isimlerinden biri haline gelen 40 yaşındaki file bekçisi, yaptığı açıklamada milli takımın kariyerindeki yerinin çok özel olduğunu vurguladı.

Ochoa, "Meksika Milli Takımı olmadan bir kariyer hayal edemiyorum. Eğer milli takım olmasaydı futbol hayatımın nasıl şekilleneceğini bilmiyorum. Artık milli takım yolculuğum sona erdi ve bu nedenle futbolu sürdürmek için bir sebep göremiyorum. Sahada elimden gelen her şeyi yaptım, tüm gücümü ortaya koydum. İçim rahat, başım dik bir şekilde ayrılıyorum ve yaşadıklarımdan dolayı büyük gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Deneyimli kaleci, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 ve 2026 yıllarında düzenlenen FIFA Dünya Kupası kadrolarında yer alarak organizasyonda altı kez boy gösterme başarısı göstermişti.

  • Guillermo Ochoa
  • 2026 Dünya Kupası
  • meksika

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