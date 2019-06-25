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Odegaard'dan Galatasaray'a kötü haber

Zinedine Zidane'ın kadroda düşünmediği Martin Odegaard, Real Soicedad ve B.Leverkusen'in radarına girdi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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22 Ocak 2015 yılında Stromgodset’ten 4 milyon Euro karşılığında transfer edilen ve Hollanda’da Heerenven,Vitesse gibi kulüplere kiralık olarak gönderilen Martin Odegaard hakkında çıkan Galatasaray iddiaları sarı kırmızılı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.
 
ODEGAARD'IN YENİ ADRESİ İSPANYA VEYA ALMANYA
 
Genç yaşı ve müthiş yetenekleriyle göz çarpan Odegaard, Vitesse’de 39 maçta 12 gol 13 asist yaparken, 20 yaşındaki ‘Viking’in’ muhteşem performansı ‘Galatasaray’a gelirse olay olur’ yorumlarının yapılmasına neden oldu. 17 kez Norveç Milli Takımı’nda görev alan Martin Odegaard’ın gelecek sezon Real Sociedad veya B.Leverkusen’e gideceği belirtildi. Teknik direktör Imanol ile yeniden bir yapılanmaya gitmek isteyen Sociedad’ın Odegaard’da ısrarcı olduğu ifade edilirken, Şampiyonlar Ligi’ne katılacak olan BundesLiga ekibi B.Leverkusen’in devler ligi avantajıyla yıldız futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmaya daha yakın olduğu bildirildi.
 
Astronomik transferlerle hem LaLiga’ya hem de Şampiyonlar Ligi’ne damga vurmaya hazırlanan Zinedine Zidane’ın Martin Odegaard’ı kadrosunda düşünmediği anlaşılırken, oyuncunun en kısa sürede kendisine yeni bir yol haritası çizeceği öğrenildi.

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