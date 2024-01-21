Fenerbahçe, Leonardo Bonucci ve Rade Krunic transferinden sonra Çağlar Söyüncü'de de mutlu sona çok yaklaştı.

TERCİHİ FENERBAHÇE

Milli stoper, Borussia Dortmund ve Milan'ın tekliflerine rağmen oynaması daha garanti olduğu için tercihini sarı-lacivertlilerden yana kullandı.

SIMEONE'NİN SÖZLERİ ETKİLİ OLDU

EURO 2024'e kendini hazırlamak istemesi ve Atletico Madrid Teknik Direktörü Simeone'nin "Git ve haziranda hazır olarak dön" sözleri Çağlar'ın tercihinde etkili oldu.

FENERBAHÇE'NİN ÖDEYECEĞİ RAKAM

İspanyol ekibinde senelik 3 milyon Euro kazanan 27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'den yarım sezon için 1.5 milyon Euro alacak. Kulübüne de 2 milyon Euro kiralama ücreti ödenecek.

SATIN ALMA OPSİYONU

Sarı-lacivertliler satın alma opsiyonunun da kendilerinde olmasını istiyor. Atletico Madrid 15 milyon Euro'luk bir rakam belirlerken, Fenerbahçe bunu 10 milyon Euro'ya düşürmek istiyor.