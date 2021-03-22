22 Mart 2021 Pazartesi 00:20 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 00:27

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yayıncı kuruluş beIN Sports'da yayınlanan "Be United" programına katıldı ve gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

TFF Bakanı Nihat Özdemir, "Kulüplerimizin, UEFA'yla olan ilişkilerinden dolayı büyük cezaya çarptırıldıklarını gördük. Men edilecek kadar ceza aldılar. Trabzonspor , son anda şampiyonluğu kaçırdı, Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkı olmasına rağmen gidemedi."

"Bu işin düzelmesi için adımlar attık. Harcama limitlerinin ne olduğunu kamuoyuna duyurduk. İlk yıl, %30 geçebilirsiniz dedik. Sonra, %15 dedik. Bu yıl hiçbir artış olmadan, ancak transfer yapabileceklerini kamuoyuna açıklayarak yolumuza devam edeceğiz."

"Kulüpler, pandemi döneminde neredeyse %30-35 civarında gelir kaybına uğradı. Kulüplerimiz büyük sıkıntıya düştüler. Biz bu yolda yürürken, TFF olarak tek başımıza karar alamıyoruz. TFF'nin bir sağlık kurulu, onun pandemi grubu var. Aldığımız her kararda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı ile sürekli görüşmeler yapıyoruz"

'1 NİSAN'DAN SONRA SEYİRCİ KONUSUNDA KARAR VERMEK İSTİYORUZ'



"Bu aşamada herhangi bir şekilde seyircili oynamayı kolay görmüyoruz. 1 Nisan'a kadar seyircisiz oynatma kararımız devam edecek. 1 Nisan'da Sağlık Bakanımızla görüşüp, karar vermek istiyoruz. Bunun kararını, TFF tek başına alamaz"

"Şampiyonlar Ligi finalini seyircili oynamak istiyoruz, UEFA da bunu istiyor. 1 Nisan'da Fahrettin Koca'yla yapacağımız toplantıda, o maçın seyircili oynanması için istişare edeceğiz. PCR testi ya da HES kodu gibi uygulamalarla bu maçı seyircili oynatmak istiyoruz"

'EN İYİ VAR SİSTEMİNİ KURDUK'



"Bu sene VAR'daki 3. senemiz ve çok memnunuz. Bazı problemler yaşıyoruz, netice olarak insanlar yönetiyor, hata yapabilirler. Netice olarak bizim tek isteğimiz, hata yapılacaksa bunu en aza indirgemek olmalıdır. Her yıl, VAR'da daha iyiye gittiğimize inanıyorum. En iyi VAR sistemini kurduk ve en iyi operatör sistemini getirdiğimize inanıyorum."

"Biz VAR sistemini kurarken, operatörün kim olacağına dair ihale açtık. Hawk-Eye, bunlardan bir tanesiydi. İşin sahibi de Sony, ana merkezi İngiltere'de. Hawk-Eye; Dünya Kupası düzenliyor, EURO 2020'yi düzenleyecek, Şampiyonlar Ligi'ni, Avrupa Ligi'ni düzenliyor"

"Avrupa'nın beş büyük ligi ve Hollanda gibi ülkelerin de operatör hizmetlerini yapıyorlar. Biz de bunları düşünerek Hawk-Eye'ı seçtik. Hawk-Eye, Türkiye'den insanları seçerek, her türlü araştırmayı yaptı ve sınava soktu, burada da işe başlattı."

'6222'YE GÖRE BAŞSAVCILIĞA BAŞVURU YAPTIK'



"Şampiyonlar Ligi maçlarında bile VAR odasına giden operatör arkadaşlarımız var. Bir kulübümüz, ofsayt çizgisini VAR operatörü çiziyor dedi ve bunun bazı siyasi ilişkilerinin olduğunu ifade etti. Saygı duyarım. Biz de bunları aldık, PFDK'ya götürdük. Hem de 6222'ye göre Başsavcılığa başvuru yaptık. Çünkü iddia büyük."

'OPERATÖR ARKADAŞIMIZIN, OFSAYT ÇİZGİSİNİN ÇİZİLMESİNDEKİ DAHİLİ %0'



"Operatör arkadaşımızın, ofsayt çizgisinin çizilmesindeki dahili, %0'dır. Kararı veren, hakemdir. Yönetici arkadaşlarımız açıklamada bulundular, biz de açıklama yaptık. Arkadaşlarımız, ellerindeki belgeleri sadece yargıya değil, bize de vermeleri gerekiyor."

'MİLLİ MAÇ ARASINDA BÜTÜN HAKEMLERİMİZİ ANTALYA'YA GÖTÜRECEĞİZ'



"Türk hakemliğini kalitesi belli olmuş ve takdir gören bir müessese olarak görüyorum. UEFA'nın Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde aynı anda 3 hakemimiz görevlendirildi. Milli maç arasında bütün hakemlerimizi Antalya'ya götüreceğiz. O arada kamp süreci devam edecek ve hakemlerimiz önemli bir derecede eğitim alacak."

"Yabancı hakem gelsin deniyor, biz zaten dışarıya hakem yolluyoruz. Hakem hata yapabilir. Ben bir kasıt var mı, yok mu ona bakıyorum. Önemli bir gazetede yazan, televizyon kanalında konuşan eski bir hakem arkadaşımız, ' Fenerbahçe 'yi şampiyon yapmayacaklar' diyor. Savcılığa verdik, 'ben o hakem arkadaşın ismini veremem' diyor. Şimdi yargıya hesap ver"

'DÜNYANIN İKİ NUMARALI HAKEMİ, CÜNEYT ÇAKIR'



"Bunu FIFA diyor. Sahadaki oyuncular iyi niyetli olmazsa, o da maçı idare edemez. İyi niyetli değillerse, hakemin işi zor. Dünyanın iki numaralı hakemi, Cüneyt Çakır ve ekibi..."

'UEFA, OLİMPİYAT STADYUMU'NA TAM NOT VERDİ'



"Sahaya çim ekmekle futbol sahası yapılmaz, önce altyapı çalışmasını yapacaksın. Bu, sahalarımızın birçoğunda da yok. Olmadığı için problemler yaşanıyor. Olimpiyat Stadyumu, bu tekniğin son versiyonuyla yapıldı. UEFA, Olimpiyat Stadyumu'na tam not verdi. Kulüplerimiz bizden yardım istedi, elimizden gelen desteği yapıyoruz. Bizim ancak denetleme ve karar verme yetkimiz var"

"Yayıncı kuruluş olarak beIN SPORTS, tüm şartları yerine getirdi ve gerekli ödemeleri yaptı. Bizde ödemeleri anlık kulüplere aktardık. Korsan yayın, Türkiye'de biraz fazla. Bu işte devlet de zarar görüyor, vergi kaybediyor. Bunu mutlaka önlememiz lazım. Yasa gerekiyorsa, yasa çıkartmamız lazım"

'İSTANBULSPOR DA ARADI'



"Fenerbahçe'nin şampiyonluklar hakkındaki bir başvurusu oldu. Bu başvuruyu inceliyorlar, yakın zamanda tahmin ediyorum ki bir cevap verilecektir. Fenerbahçe'nin başvurusundan sonra İstanbulspor da beni aradı ve şampiyonlukları olduğunu söyledi. Biz, yayın gelirinden şampiyon sayısına göre pay veriyoruz. Bursaspor şu anda pay alıyor"