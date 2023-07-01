İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Temmuz 2023 Cumartesi / 13 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0451
  • EURO
    28,4526
  • ALTIN
    1597.99
  • BIST100
    5759.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Ofsayt kuralı değişiyor

Yarı-otomatik ofsayt teknolojisinin giderek yaygınlaşmasının ardından yeni bir gelişme daha yaşandı: FIFA, ofsayt kuralında devrim yaratacak bir değişikliğe gidiyor.

1 Temmuz 2023 Cumartesi 18:08 - Güncelleme:
Ofsayt kuralı değişiyor
ABONE OL

VAR teknolojisinden önce fark edilmeyen bazı milimetrik ofsayt pozisyonlarına düdük çalınmaya başlanması sebebiyle FIFA, önemli ve tarihi bir karar aldı.

TAMAMEN ÖNDE OLMASI GEREKECEK

Hem FIFA hem de IFAB'ın yeni kararına göre, hücum eden futbolcunun vücudunun tamamı rakip savunmanın önündeyse ofsayt düdüğü çalınacak. Bu durumda hücum oyuncusunun vücudunun küçük bir kısmı (kolu, ayağı, kramponu) savunma oyuncusunun biraz önünde olması halinde, ofsayt kararı çıkmayacak.

İSVEÇ, İTALYA, HOLLANDA'DA DENENECEK

Yeni ofsayt kararı, ilk olarak İsveç, Hollanda ve İtalya'nın düşük seviye liglerinde denenecek. Yeni kural ile birlikte 2022 Dünya Kupası'nda yarı-otomatik ofsayt sisteminin sebep olduğu milimetrik ofsayt kararlarının ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

"WENGER KURALI"

Dünyaca ünlü teknik direktör Arsene Wenger'in oyunun gelişimini hızlandırmak için desteklediği yeni ofsayt kuralı, "Wenger Kuralı" olarak adlandırılıyor. Wenger şu sıralarda FIFA Futbolu Geliştirme Direktörü olarak görev yapıyor.

  • yarı-otomatik ofsayt teknolojisi
  • devrim yaratan ofsayt kuralı
  • FIFA ofsayt değişikliği

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.