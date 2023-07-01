Ofsayt kuralı değişiyor

VAR teknolojisinden önce fark edilmeyen bazı milimetrik ofsayt pozisyonlarına düdük çalınmaya başlanması sebebiyle FIFA, önemli ve tarihi bir karar aldı.

TAMAMEN ÖNDE OLMASI GEREKECEK

Hem FIFA hem de IFAB'ın yeni kararına göre, hücum eden futbolcunun vücudunun tamamı rakip savunmanın önündeyse ofsayt düdüğü çalınacak. Bu durumda hücum oyuncusunun vücudunun küçük bir kısmı (kolu, ayağı, kramponu) savunma oyuncusunun biraz önünde olması halinde, ofsayt kararı çıkmayacak.

İSVEÇ, İTALYA, HOLLANDA'DA DENENECEK

Yeni ofsayt kararı, ilk olarak İsveç, Hollanda ve İtalya'nın düşük seviye liglerinde denenecek. Yeni kural ile birlikte 2022 Dünya Kupası'nda yarı-otomatik ofsayt sisteminin sebep olduğu milimetrik ofsayt kararlarının ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

"WENGER KURALI"

Dünyaca ünlü teknik direktör Arsene Wenger'in oyunun gelişimini hızlandırmak için desteklediği yeni ofsayt kuralı, "Wenger Kuralı" olarak adlandırılıyor. Wenger şu sıralarda FIFA Futbolu Geliştirme Direktörü olarak görev yapıyor.