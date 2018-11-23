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Ogenyi Onazi antrenmanda boynundan sakatlanarak hastaneye kaldırıldı

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da bugün saat 16.00’da gerçekleşen antrenmanda şok bir sakatlık yaşandı.

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Antrenmanın son bölümünde oynanan çift kale maç sırasında girdiği ikili mücadelede boynunun üzerine düşen Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi, durumunun ciddi olması üzerine ambulans çağrılarak hastaneye kaldırıldı.

Boynunda ve kaburgasında ciddi sorun olabileceği düşünülen Onazi, tesislere gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Burada çekilecek MR’ın ardından Nijeryalı orta saha oyuncusunun durumunun netlik kazanacağı öğrenildi.

Karadeniz ekibinde önlibero bölgesinde oynayan bir başka oyuncu olan Juraj Kucka'da milli takımda sakatlanmış ve 3-6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

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