Ogenyi Onazi iyileşti

Trabzonspor’a Ogenyi Onazi müjdesi geldi. Ünal Karaman’ın ilk 11’deki önemli isimlerinden Onazi, sakatlığını atlattığını açıkladı. Kart cezası da biten tecrübeli orta saha, hafta sonu takımıyla sahada olabilecek durumda olduğunu belirtti.

Nijeryalı yıldız, ülke basınına yaptığı açıklamada, Trabzonspor’un bu hafta Atiker Konyaspor ile evinde yapacağı mücadelede olmak istediğini söyledi. Onazi, “Tamamen hazır duruma geldim. Zaten çok da büyük olmayan bir sakatlıktı. Şimdi geri döneceğim görevime. Hafta sonu hazır olmayı umut ediyorum. Takımımın puan tablosunda daha yukarıları çıkmasına yardımcı olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.