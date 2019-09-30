Ogenyi Onazi: Lazio’da kalmayı tercih ederdim
Aşil tendonu kopan ve dokuz aydır sahalardan uzak kalan Trabzonsporlu Ogenyi Onazi, İtalyan basınına konuştu.
Onazi, “Gözlerimi kapattığımda aradan geçen bunca yıla rağmen hâlâ Lazio’yu görüyorum. Kariyerim ve gelişimim için Lazio’da kalmayı tercih ederdim. Önümüzdeki yıllarda Lazio’ya geri dönmeyi kesinlikle isterim. Lazio’ya daha olgun ve taktiksel açıdan daha güçlü bir şekilde dönmeyi arzuluyorum. Şu anda sakatlığımı atlattım. Artık maçlara çıkmaya hazır durumdayım. Kulübüm Trabzonspor için elimden geleni yapmaya çalışıyorum” açıklamasında bulundu.
(Akşam)
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