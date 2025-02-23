Ognjen Mimovic: Her şey kısa sürede değişti

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı ve kiralık olarak Zenit'e gönderdiği Ognjen Mimovic, açıklamalarda bulundu.

"İnanılır gibi değil! Young Boys'a karşı oynadım ve Fransa'ya gittim, sonra Fenerbahçe ortaya çıktı. Mourinho beni istedi! Böyle bir teknik direktörü nasıl geri çevirebilirim! Onunla tanıştım ve çok mutluydu."

"TADIC VE MOURINHO BENİMLE KONUŞTU"

"Üç gün sonra bana yabancı kontenjanıyla ilgili bir sorunum olduğunu ve kiralanmam gerektiğini söylediler. Tadic ve Mourinho bana gidip oynamamı tavsiye etti."

"Dört gün içinde hiç olmadığım kadar çok uçtum. İstanbul'dan Dubai'ye, sonra Abu Dabi'ye, sonra da St. Petersburg'a. Ama şikayetçi değilim, Zenit büyük bir kulüp ve bu belki de benim için en iyi seçenek."

"HER ŞEY KISA SÜREDE DEĞİŞTİ"

"Fenerbahçe'ye transferim gibi bir gelişmeyi hayal bile edemezdim. Her şey kısa sürede değişti. OFK Belgrad ile üçüncü ligden Kızılyıldız'a, oradan Şampiyonlar Ligi'ne ve Fenerbahçe, ardından Zenit'e..."