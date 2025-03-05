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  • Ognjen Mimovic transfer sürecini anlattı! ''Yabancı sınırı engel oldu''
Spor

Ognjen Mimovic transfer sürecini anlattı! ''Yabancı sınırı engel oldu''

Fenerbahçe, sezon başında Kızılyıldız'dan kadrosuna kattığı Ognjen Mimovic'i kısa süre sonra Zenit'e kiralık olarak gönderdi. Transfer sürecini anlatan Sırp yıldız Fenerbahçe'de kalmamasının nedeninin yabancı sınırı olduğunu söyledi. İşte detaylar...

AKŞAM5 Mart 2025 Çarşamba 09:08 - Güncelleme:
Ognjen Mimovic transfer sürecini anlattı! ''Yabancı sınırı engel oldu''
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Sarı-Lacivertliler, ara transfer döneminde Kızılyıldız'dan Ognjen Mimovic'i kadrosuna kattı. Fakat yabancı sayısı 15'e yükselen Kanarya, bu sayıyı indiremeyince mecburen 20 yaşındaki Sırp futbolcuyu Zenit'e kiraladı. Mimovic, Rusya'da yaptığı açıklamalarda bu süreci anlattı. Genç yıldız, "Neden hemen Zenit'e kiralık geldim? Fenerbahçe izin verilen maksimum yabancı sayısına ulaşmıştı. Ben 15. olmuştum. Bir oyuncuyu satma planları vardı ve onun yerini benim almam gerekiyordu. Ama bu gerçekleşmedi. Bu yüzden teklifleri değerlendirmek zorunda kaldım ve bunların en iyisi Zenit'ten geldi. Takımda herkes beni çok iyi karşıladı. Takımdaki atmosfer harika. Ayrıca Sırbistan'dan daha önce tanıdığım birkaç oyuncunun burada olması işleri kolaylaştırıyor. Onlarla ana dilimde konuşabiliyorum ve takım gerçekten harika" ifadelerini kullandı.

Henüz Zenit'te süre almayan Mimovic, Kızılyıldız formasıyla bu sezon 19 maça çıktı. Bin 436 dakika sahada kalarak 1 gol ve 2 asistle katkı verdi.

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