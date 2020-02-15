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Spor

Öğrencisini uyardı! 'Gereksiz yere stres yapma'

15 Şubat 2020 Cumartesi13:03 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 13:03

Fenerbahçe'nin ligde oynadığı ve toplamda 5 puan kaybedilen Trabzon ve Alanya maçlarında gol atamayan Vedat Muriçqi ile Ersun Yanal özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Ersun Yanal, "Gereksiz yere strese girme. Sen oyununa bak. Goller mutlaka gelecektir" dedi.

21 hafta boyunca sadece bir kez sakatlığı nedeniyle maç kaçıran Muriqi, 12. haftadaki Yeni Malatyaspor mücadelesinde yer alamamıştı.

Vedat Muriqi, ligde 20 karşılaşmada forma giydi. Tüm maçlara ilk 11'de çıkan Kosovalı forvet, bin 723 dakika süre aldı, 12 gol attı. Muriqi, takımının en skorer ismi olurken, ligde de gol krallığı yarışında yer alıyor.

(Takvim)

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