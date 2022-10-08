İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2022 Cumartesi / 13 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6817
  • EURO
    18,1144
  • ALTIN
    1014.53
  • BIST100
    3567.6
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Oğulcan Çağlayan: Elin önde olunca ofsayt olmayacağını biliyorum
Spor

Oğulcan Çağlayan: Elin önde olunca ofsayt olmayacağını biliyorum

Süper Lig'in 9. haftasında evinde Beşiktaş'a 1-0 yenilen Giresunspor'da Oğulcan Çağlayan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

8 Ekim 2022 Cumartesi 22:32 - Güncelleme:
Oğulcan Çağlayan: Elin önde olunca ofsayt olmayacağını biliyorum
ABONE OL

Giresunsporlu Oğulcan Çağlayan, Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

90. dakikada Beşiktaş filelerini havalandıran ancak pozisyon öncesinde ofsayt olduğu için golü iptal edilen Oğulcan, hakemin kararına tepki gösterdi.

Oğulcan, "Beşiktaş'ı tebrik ederim, kazandılar. Benim de ilk golüm olacaktı ve çok anlamlı olacaktı. Maç oynanırken oyun kuralları değişmediyse, elin önde olunca ofsayt olmayacağını biliyorum. Yanlış biliyorsam affola. Hakem hocamız benim ofsayt olmadığımı, Hayrullah'ın elinin ofsayt olduğunu söyledi. Pozisyon ofsayt değil. Hayrullah'ın sadece eli önde. Beşiktaş kazandı ama son 10 dakikada beraberliği hak ettik. Sonuç böyle oldu." ifadelerini kullandı.

Giresunsporlu futbolcu, "Giresunspor'un en önemli özelliği vazgeçmemek. Çok iyi çalışıyoruz. Coşkulu oynuyoruz. Oyun disiplininde kopmamaya çalışıyoruz. İyi yoldayız. İnşallah önümüzdeki hafta 3 puanı alırız. Geçtiğimiz haftalarda şanssız puanlar kaybettik. Bir yerde dönecek bu. Giresunspor, orta ve üst sıralara tırmanacaktır." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.