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Spor

Oğulcan Çağlayan Galatasaray'la anlaştı!

Çaykur Rizespor'un başarılı oyuncusu Oğulcan Çağlayan Galatasaray'la anlaşma sağladı. Sezon sonu serbest kalan oyuncu önümüzdeki sezon Galatasaray forması giyecek.

25 Nisan 2020 Cumartesi 19:30 - Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 19:30
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Galatasaray, sezon sonu Çaykur Rizespor'dan ayrılacak olan Oğulcan Çağlayan ile el sıkıştı. Yeni sezon yapılanmasında yerli futbolculara ağırlık veren Galatasaray bir yandan maaş bütçesini kısmaya çalışırken, yeni transferlerde de olabilecek en asgari şartlarda kontrat yapmayı planlıyor.

Ajansspor'un haberine göre, sarı-kırmızılı yetkililer uzun süredir radarda olan Oğulcan Çağlayan'a 300 bin euro maaş verebileceklerini bildirdi.

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Futbol hayatını İstanbul'da sürdürmek isteyen Oğulcan, kariyeri için maddi fedâkarlık yapabileceğini temsilcisine iletti. 24 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda Galatasaray forması giyecek.

RİZESPOR BAŞKANI AYRILIĞI AÇIKLADI!

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, sezon sonunda kontratı bitecek 24 yaşındaki futbolcu ile yola devam etmeyeceklerini bildirdi. Kartal, "Sportif direktörümüzle görüştükten sonra sanıyorum devam etmeyeceğiz" dedi.

Santrfor, sağ kanat ve sol kanatta da görev yapabilen 1.88'lik futbolcunun sarı-kırmızılılarda tamamlayıcı bir rol üstleneceği, birçok yıldıza alternatif olabileceği düşünülüyor. Oğulcan bu sezon Çaykur Rizespor formasıyla 4 gol atıp, 2 asist yaptı.

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