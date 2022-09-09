İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Eylül 2022 Cuma / 13 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2425
  • EURO
    18,4193
  • ALTIN
    1012.46
  • BIST100
    3527.5
Spor

Oğulcan Çağlayan imzayı attı

Bitexen Giresunspor, Galatasaray'da forma giyen Oğulcan Çağlayan'ı transfer etti.

DHA9 Eylül 2022 Cuma 09:42 - Güncelleme:
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'de transfer çalışmalarını tamamlayan Bitexen Giresunspor, kadrosuna son olarak Galatasaray'ın forvet oyuncusu Oğulcan Çağlayan'ı kattı. 26 yaşındaki oyuncuyu 1 yıl süreyle bedelsiz olarak kiralayan Bitexen Giresunspor, anlaşmaya göre Oğulcan Çağlayan'ın ücretinin tamamını karşılayacak.

Karadeniz ekibi, dönemin son transferini, "Giresunsporumuz 26 yaşındaki forvet oyuncusu Oğulcan Çağlayan ile anlaşma sağlamıştır. Oğulcan Çağlayan'a Giresunsporumuza 'hoş geldin' diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz" ifadeleriyle duyurdu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.