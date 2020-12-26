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Spor

Oğulcan Çağlayan Trabzonspor maçında bir ilk yaşadı

Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcusu Oğulcan Çağlayan, Trabzonspor maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı.

IHA26 Aralık 2020 Cumartesi 21:10 - Güncelleme: 26 Aralık 2020 Cumartesi 21:10
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Süper Lig’in 15. haftasında Trabzonspor’a konuk olan Galatasaray’da Senegalli golcü Mbaye Diagne’nin yokluğunda hücumda Oğulcan Çağlayan görev aldı. Oğulcan, karşılaşmanın 55. dakikasında rakip fileleri havalandırarak takımının ikinci golünü attı. Bu sezon takıma transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, böylece sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşamış oldu.

Oğulcan Çağlayan, 8 Süper Lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 9 müsabakada görev aldı. Maça 11’de başlayan Oğulcan, 85. dakikada yerini Christian Luyindama’ya bıraktı.

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