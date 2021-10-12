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Spor

Oğulcan Çağlayan'dan şampiyonluk mesajı

Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan, İstanbulspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Ligde şampiyon olmak istediklerini belirten Oğulcan, 'Ligde üst sıralara tırmanıp, ligin sonuna kadar orada kalacağız.' dedi.

12 Ekim 2021 Salı 18:22 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 18:22
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Galatasaray'ın İstanbulspor ile oynadığı ve 3-3 sona eren hazırlık maçının ardından Oğulcan Çağlayan açıklamalarda bulundu.

Milli aranın verimli geçtiğini söyleyen Oğulcan, "Burada daha az süre alan bir oyuncu grubu yer aldı. Bizim için verimli bir dönem oldu. Doğruları cebimize koyup, yanlışlardan ders çıkarıp, takım arkadaşlarımıza yardımcı olmaya devam edeceğiz." dedi.

Hedefin şampiyonluk olduğunu vurgulayan 25 yaşındaki futbolcu, "Ligde üst sıralara tırmanıp, ligin sonuna kadar orada kalacağız." ifadelerini kullandı.

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