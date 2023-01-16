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Spor

Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesi feshedildi, yeni takımı belli oldu

Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ın sezon sonuna kadar Pendikspor'a kiralandığını açıkladı.

16 Ocak 2023 Pazartesi 14:08 - Güncelleme:
Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesi feshedildi, yeni takımı belli oldu
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Galatasaray, sezonun ilk yarısını Bitexen Giresunspor'da geçiren Oğulcan Çağlayan'ın Pendikspor'a kiralandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Oğulcan Çağlayan'ın 2022-2023 sezonunda bedelsiz geçici transferi için Giresunspor ile aralarındaki sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

Oğulcan'ın sezonun kalan yarısı için bedelsiz geçici transferi konusunda Pendikspor ile anlaşmaya varıldığı kaydedildi. Tecrübeli futbolcunun ücretlerinin tamamının Pendikspor tarafından ödeneceği aktarıldı.

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