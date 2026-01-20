İSTANBUL 6°C / 1°C
  • Spor
  Oğulcan Çağlayan'ın yeni adresi Vanspor FK
Spor

Oğulcan Çağlayan'ın yeni adresi Vanspor FK

Arca Çorum FK, Oğulcan Çağlayan'ın Vanspor FK'ye transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.

20 Ocak 2026 Salı 21:46
Oğulcan Çağlayan'ın yeni adresi Vanspor FK
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Oğulcan Çağlayan'ın Vanspor FK'ye transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, 29 yaşındaki forvet oyuncusuna Çorum FK'ye katkılardan dolayı teşekkür edildi.

Açıklamada, "Futbolcumuz Oğulcan Çağlayan'ın transferi konusunda Vanspor FK ile anlaşma sağlanmıştır. Kulübümüze verdiği emekler için kendisine teşekkür eder kariyerinin devamında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Çağlayan, bu sezon kırmızı-siyahlı formayla 16 maçta 3 gol, 2 gol katkısıyla oynadı.

