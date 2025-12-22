İSTANBUL 12°C / 9°C
22 Aralık 2025 Pazartesi
Spor

Oğulcan Ülgün: Trabzonspor'a bizden başka 4 gol atan yoktur

Trendyol Süper Lig'de ilk devrenin son maçında Gençlerbirliği, sahasında Trabzonspor'u 4-3 yendi. Maçın ardından Gençlerbirliği futbolcusu Oğulcan Ülgün ile Franco Tongya, açıklamalarda bulundu.

22 Aralık 2025 Pazartesi 22:33
Trendyol Süper Lig'de ilk devrenin son maçında Gençlerbirliği, sahasında Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti.

Mücadele sonrasında Gençlerbirliği'nde birer gol kaydeden Oğulcan Ülgün ile Franco Tongya, açıklamalarda bulundu.

"BİZDEN BAŞKA YOKTUR"

Maç sonu konuşan Oğulcan, "Trabzonspor'a bizden başka 4 gol atan yoktur. Ligin en iyi futbol oynayan takımına karşı 4 gol atıp kazandık." dedi.

"SEZONUN EN İYİ MAÇI"

Maçta 2. golü kaydeden Tongya ise, "İlk dakikadan son dakikaya çok iyi maç çıkardığımızı düşünüyorum. Belki de sezonun en iyi maçını oynadık. Planımız rakibe baskı kurmaktı." sözlerini sarf etti.

