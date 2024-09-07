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Spor

Ogün Bayrak yeni sezonda formaya hasret kaldı

Süper Lig'in ilk 4 haftasında 6 puan toplayıp milli araya namağlup 6'ncı sırada giren Göztepe'nin sağ beki Ogün Bayrak bu sezon formaya hasret kaldı.

DHA7 Eylül 2024 Cumartesi 12:45 - Güncelleme:
Ogün Bayrak yeni sezonda formaya hasret kaldı
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Geçen sezon 1'inci Lig'de 31 maçta forma giyip takımının Süper Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olan 25 yaşındaki futbolcu, bu sene ise yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 1 dakika bile süre alamadı. Sezon başı kampında sakatlık geçiren oyuncu, 4 maçı da kaçırdı.

Milli maç arasında tedavisi tamamlanacak olan Ogün'ün 23 Eylül Pazartesi günü oynanacak Kayserispor müsabakasına kadar hazır olacağı kaydedildi. Sezon başında defansın sağına Nazım Sangare transferi yapan Göztepe'de milli oyuncu da sakatlık geçirdi. Teknik Direktör Stanimir Stoilov iki bek oyuncusunun yokluğunda asıl bölgesi stoper olan Danimarkalı Lasse Nielsen'e 2'nci ve 3'üncü haftalarda sağ bekte şans verdi. İyileşen Nazım, son Bodrum FK müsabakasında ise ilk 11'de yer aldı.

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