Oğuz Aydın: Hocam nerede oynatırsa oynatsın

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı sahasında 3-1 mağlup etti.

Sarı-Lacivertliler'in 2. golünü kaydeden Oğuz Aydın, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"HOCAM NEREDE OYNATIRSA OYNATSIN"

Mücadeleyi değerlendiren Aydın, "Takım arkadaşlarımın ayaklarına sağlık. Taraftarlarımızın desteğiyle iyi bir oyun oynadık. Hocamızın dediği gibi maç maç gideceğiz, önümüze bakacağız. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum, hocamız nerede oynatırsa oynatsın..." ifadelerini kullandı.