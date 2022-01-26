İSTANBUL 2°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2022 Çarşamba / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Oğuzhan Aydoğan Menemenspor'a transfer oldu
Spor

Oğuzhan Aydoğan Menemenspor'a transfer oldu

Menemenspor, 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Oğuzhan Aydoğan ile iki yılı opsiyonlu olmak üzere sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

IHA26 Ocak 2022 Çarşamba 17:46 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 17:46
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertli ekip bu çalışmalar kapsamında son olarak Ankaraspor forması giyen sol kanat oyuncusu Oğuzhan Aydoğan'ı kadrosuna kattı. 24 yaşındaki futbolcu, İzmir'e gelerek kendisini iki yılı opsiyonlu olmak üzere sezon sonuna kadar sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı attı.

İzmir temsilcisi, transferin hem Menemenspor'a hem de Oğuzhan Aydoğan'a hayırlı olmasını diledi.

Almanya'da doğan Oğuzhan Aydoğan, Schalke 04 altyapısından yetiştikten sonra Borussia Dortmund U19, Karlsruhe, Beşiktaş U21, Alemania Aachen ve Ankaraspor takımlarında forma giydi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.