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Spor

Oğuzhan Matur, Hatayspor'da!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, sol bek Oğuzhan Matur'u renklerine bağladığını duyurdu.

26 Haziran 2023 Pazartesi 22:13 - Güncelleme:
Oğuzhan Matur, Hatayspor'da!
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, sol bek Oğuzhan Matur'u renklerine bağladığını duyurdu.

Geçen sezon Zonguldak Kömürspor'da 34 maça çıkan Oğuzhan ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA KATILMIŞTI

Kulüpten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Oğuzhan Matur önümüzdeki sezon 31 numaralı forması ile artık Atakaş Hatayspor ve Hataylılar için mücadele edecek. Şehrimizin yaşadığı büyük felakette, gerek arama kurtarma çalışmalarında gerek sahada halkımızla birlikte verdiği desteği artık yeşil sahada gösterecek olan Oğuzhan'ı renklerimize katmış olmaktan yana mutluluk duyuyoruz.

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