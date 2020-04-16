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Spor

Oğuzhan Özyakup hakkında Feyenoord kararını verdi!

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Oğuzhan Özyakup devre arasında Feyenoord'a kiralanmıştı. Sezon sonu kiralık anlaşması bitecek olan Oğuzhan'ın durumu belirsiz.

16 Nisan 2020 Perşembe 18:27 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 18:28
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Beşiktaş'ın devre arasında Feyenoord'a kiraladığı Oğuzhan Özyakup'un geleceği maaş indirimine bağlı. Sezon sonu kiralık sözleşmesi bitecek olan Oğuzhan Özyakup'un Feyenoord'da mutlu olduğu fakat maaşının sorun olduğu kaydedildi.

MAAŞI SORUN OLUŞTURDU

Hollanda basınında De Telegraaf'ın haberine göre, Oğuzhan ile Feyenoord henüz maaş indirimi konusunda net bir görüşme yapmadı. Ancak Oğuzhan'ın maaşında indirim yapmadığı sürece yeni sezonda Feyenoord'da forma giyme ihtimalinin çok zor olduğu söylendi.

Feyenoord cephesine göre ise, "Transfer ücreti henüz konuşulmadı. Oğuzhan burada mutlu ve kalmak istiyor. Yeni bir kiralama seçeneği ise henüz belirsiz. Eğer yeniden kiralarsak oyuncu maaşında indirim yapmak zorunda." düşüncesi hakim.

Oğuzhan, Feyenoord'da kaç maç oynadı?

Oğuzhan Özyakup bu sezon Feyenoord formasıyla ligde oynadığı 2 maçta 1 gol atarken, Hollanda Kupası'nda ise yine 2 müsabakada forma giydi. 

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