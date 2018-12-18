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Oğuzhan Özyakup için Southampton devrede

İNGİLİZ basınına göre Beşiktaş’ta bekleneni veremeyen Oğuzhan Özyakup da Ocak ayında Southampton’a transfer olacak

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İNGİLİZ basınına göre Beşiktaş’ta bekleneni veremeyen Oğuzhan Özyakup da Ocak ayında Southampton’a transfer olacak.

Ozzie de Premier Lig’e

İNGİLİZ basınına göre Beşiktaş’ta bekleneni veremeyen Oğuzhan Özyakup da Ocak ayında Southampton’a transfer olacak. Yıldız oyuncunun sezon başında da ismi bir çok transfer söylentisine karışmıştı.

Tosun dönebilir

EVERTON’A 28 milyon euro karşılığında satılan Cenk Tosun’a, İngiliz kulübünde son dönemde eleştiriler iyice arttı. Son maçta M.City’e 3-1 mağlup olan Everton’da Cenk Tosun’un gönderilmesi tartışılıyor.

(Akşam)

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