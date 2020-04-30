Oğuzhan Özyakup ''Islıklar vardı! Avcı'dan önce de ayrılığı düşündüm''

30 Nisan 2020 Perşembe 23:35 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 23:35

Koronavirüs sürecinde evde kulübün verdiği program çerçevesinde çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Oğuzhan Özyakup, yarın 3'erli olarak antrenmanlara başlayacaklarını dile getirdi. 27 yaşındaki futbolcu, 'Koronavirüs sürecinde futboldan daha önemli şeyler olduğunu öğrenmiş olduk. Hollanda'da liglerin iptal edilmesini ben bekliyordum şaşıranlar oldu ama.' dedi.

"BENİM DE DUYGULARIM VE HİSLERİM VAR"

Oğuzhan Özyakup, 'Beşiktaş'tan ayrılmayı ne zaman düşünmeye başladın?' sorusuna, Son 2 sezonda Abdullah hoca gelmeden de benim böyle bir düşüncem vardı. Benim de duygularım, hislerim var. Şenol hocanın son zamanlarında ıslıklar tüm takıma olmaya başladı, bana daha çok oluyordu. Benim bu dönemde ayrılık düşüncem vardı. Abdullah Avcı gitse yada kalsa benim için fark etmeyecekti. Sergen Hoca gelirken benim Beşiktaş ile görüşmelerim vardı. Sergen Hoca kalmamı istedi. Benim kararım çok farklı olduğundan dolayı bana saygı gösterdi. İnşallah daha güçlü döneceğim dedim ona.' yanıtını verdi.

'FEYENOORD BENİ ANTRENMANDA GÖRMEK İSTİYORSA BURADA KALIRIM'



'Feyenoord taraftarını, Beşiktaş taraftarına benzetiyorum. Feyenoord’da çok güzel karşılandım. İhtiyacım olan buydu. Ben de o pozitif havaya girdim ve ilk maçımda gol attım. Çok az golde böyle sevinmiştim. Lig devam etmiyor ama sonuçta buradan maaş alıyorum, Feyenoord beni antrenmanda görmek istiyorsa burada kalırım.'

Oğuzhan, 'Yaşadığımız şeyler nedeniyle uzun vadeli planlar yapmak çok zor. Buraya 15-20 maç oynarım diye geldim, sezon iptal edildi. Ben buraya uzun vadeli olarak gelmedim. Biraz uzaklaşmam gerekiyordu. Sergen Hoca'ya da bunu söyledim zaten. Hedefim iyi oynayıp geri dönmek. Belki Beşiktaş'a para kazandırabilirdim.' ifadelerini kullandı.

Yayın sırasında Burak Yılmaz, Oğuzhan Özyakup'a özledik yorumu yaptı. Burak Yılmaz mesajında 'En iyi şekilde geri gelmeni bekliyoruz. Seni özledik.' ifadelerine yer verdi.

VAN PERSİE YORUMU



Bazen maçlarda tansiyon yükselebiliyor. Van Persie ile küslüğümüz biraz uzun sürdü. O derbi maçın atmosferi inanılmaz farklıydı. Hala çok saygı duyduğum bir insan. Şu an hocam oldu. O video bile yanlış anlaşıldı. Adam hocam olmuş. Ne yapayım, ters mi yapayım? Van Persie ile konuştuk. Benim yaşım küçük, hatalarım oldu. Özür diledim. Tepkileri anlayabiliyorum ama artık hocam olmuş yani. Bazı şeyleri unutmadım ama geride kaldı. Olması gereken de bu bence."

'UNUTAMADIĞIM MAÇLAR VAR'



'Beşiktaş formasıyla unutmadığım keyif aldığım maçlar var. Evimizde Osmanlıspor ile oynadığımız şampiyonluk maçı. İnanılmaz keyif almıştım. Bir de unutmadığım Bursaspor deplasman maçı var. 4-3'lük Trabzonspor ile oynadığımız maçı da unutamıyorum.'

Oğuzhan Özyakup, 'Beşiktaş'a dönsen 10 numaralı forma ile 15 numaralı forma boşta, hangisini giymek istersin?' sorusuna 'Benim için 15 numaranın anlamı farklı. 10 numara da öyle. Beni olgunlaştıran 10 numaralı formaydı.' yanıtını verdi.