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Spor

Oğuzhan Özyakup ortada kaldı!

Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup, koronavirüs salgını nedeniyle Hollanda'da liglerin iptal edilmesiyle büyük bir şanssızlık yaşadı.

26 Nisan 2020 Pazar 12:09 - Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 12:09
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Beşiktaş'ta fazla süre alamadığı için devre arası transfer döneminde kiralık olarak Feyenoord'un yolunu tutan Oğuzhan Özyakup, Hollanda'da spor faaliyetlerinin durdurulmasıyla büyük bir şanssızlık yaşadı. Milliyet'te yer alan habere göre adeta ortada kalan milli futbolcu FIFA ve UEFA'dan gelecek talimatlara göre hareket edecek. Beşiktaş'ın da devreye girerek oyuncusunu İstanbul'da gerçekleştireceği antrenmanlara dahil etme çabasında olduğu ifade edildi.

Bu arada siyah-beyazlı kulübün Oğuzhan'la görüşüp maaşında indirim isteyeceği de bildiriliyor. Deneyimli oyuncu Feyenoord'a giderken 600 bin Euro karşılığında anlaşmıştı ancak Hollanda temsilcisinin şu ana kadar yalnızca 200 bin Euro ödediği, kalan kısmın ise Beşiktaş'a kalabileceği öğrenildi.

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