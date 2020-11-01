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Spor

Oğuzhan Özyakup: Şimdi fizik ve mental olarak çok iyiyim

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Malatyaspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

01 Kasım 2020 Pazar 21:26 - Güncelleme: 01 Kasım 2020 Pazar 21:26
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Yeni Malatyaspor'u daha farklı bir skorla yenebileceklerini de ifade eden Oğuzhan, "Maça iyi başladık. Ben de kendi adıma iyi mücadele etmeye çalıştım. Tempolu başladık. Aslında belki ilk yarıda, 15-20 dakikada golü bulsaydık farklı skor olabilirdi. Öalatya iyi kapandı. Sadece kontrayı düşündüler. Topa hep sahiptik. 40'tan sonra Malatya biraz atak yapmaya çalıştı. 1-0'dan sonra takım olrak geriye çekildik. Bunu yapmamalıydık. İkiyi üçü bulabilirdik. İyi mücadele ettik. Kaybettiğimiz topları hemen kazandık, bu da bize yakıştı, evet." dedi.

"MALATYA'NIN ÖNLİBEROLARI TOP KAPTIRMAYA MÜSAİT DEDİ HOCAMIZ"

Kendi performansını da değerlendiren Oğuzhan, "Tabii ki güzel günlerin başlangıcı. Sezona kendi adıma iyi başladım. Trabzon'da oynadım, kazandık. Sonra sakatlık geçirdim. Top kapma olayını da analiz ettik. Malatya'nın önliberoları top kaptırmaya müsait dedi hocamız. Ben de bunu birkaç defa başardım. Ben yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum. Burada, Feyenoord'a gitmeden önce zor günler geçirdim. Şimdi fizik ve mental olarak çok iyiyim. Bir iki maçta memnun kalacak bir insan da değilim." şeklinde konuştu.

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