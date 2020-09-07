Oğuzhan Özyakup'a Feyenoord yaradı!

07 Eylül 2020 Pazartesi 09:59 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 09:59

Beşiktaş'ın teknik patronu Sergen Yalçın geçtiğimiz sezonun devre arasında Feyenoord'a kiralık gitmesini istemediği Oğuzhan Özyakup'un takıma geri dönüşünden bir hayli memnun olduğunu hem yönetime hem de yıldız oyuncuya aktardı.

Oynadığı maçlarda eski Oğuzhan'ın performansına yakın bir çizgiye geldiği çok net görülen yetenekli futbolcunun, mental ve fizik olarak iyiye gittiği bildirildi. Takıma gelecek yeni isimlerle birlikte Oğuzhan'ın performansının daha da yukarıya çıkacağını düşünen Sergen Yalçın; Mensah, Dorukhan, Ljajic ve yeni orta saha oyuncusuyla birlikte Beşiktaş orta sahasının da üst seviyeye yaklaşacağını ifade etti.

Antrenmanlarını aksatmayan hatta ekstra çalışmalar da yapan Oğuzhan Özyakup'un ise yakın çevresine "Devre arası Hollanda'ya gitmem mental anlamda bana çok iyi geldi. Bu süreçte maalesef bazı yanlış anlaşılmalar oldu. Şükürler olsun, o günler geride kaldı. Şu an çok mutluyum. Takım çok iyi bir havaya girecek gibi. Ben de en iyi şekilde takıma yardımcı olmayı hedefliyorum. Beşiktaş forması altında yeniden şampiyonluk yaşamayı çok istiyorum" dediği ortaya çıktı

Özellikle son Antalyaspor maçında Atakan'a yaptığı şık asistle alkış toplayan Oğuzhan'ın, Sergen Yalçın'ın hücum oyunundan çok keyif aldığını da dile getirdiği ifade edildi.