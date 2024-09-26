Oğuzhan Özyakup'tan Beşiktaş'a ziyaret!

Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ı Amsterdam'da konakladığı otelde ziyaret etti. Özyakup, Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile de sohbet etti.

Beşiktaş'ın kulüp masörü Cemil Karataş ise Oğuzhan Özyakup'un ziyaretinden bir fotoğrafını paylaşarak "Yıllara meydan okurken aniden, günlere mi esir düştük sahiden..." yazdı.

FUTBOLA VEDA ETTİ

Oğuzhan Özyakup geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarında futboldan emekli olduğunu duyurdu. 32 yaşındaki yıldız futbolu bıraktığını şöyle açıkladı: "Fortuna Sittard ile sözleşmemi uzatma konusunda görüşmeler yaptım ama bilinçaltımda zaten devam etmek istemediğimi biliyordum. Kendimden en iyi şekilde yararlanmak için her gün elimden gelen her şeyi yapmak isteyip istemediğimi düşünmeye başladım. Bir yerde sözleşme imzalamamın kendime, takım arkadaşlarıma ve taraftarlara haksızlık olacağı sonucuna vardım." dedi.

Özyakup, sözleşmesinin sonunda Süper Lig'e geri dönme şansının bulunduğunu belirtti ve "Bunu istemediğimi çok çabuk anladım." ifadelerini kullandı.

"2015'TE PANİK ATAK BAŞLADI"

Oğuzhan Özyakup açıklamalarında kendisinde panik atak olduğunu belirterek şöyle konuştu: "2015 yılında başladı. Atlatmak için çok çalıştım ancak daha sonra nüksetti. Daha pek çok futbolcunun bundan muzdarip olduğunu biliyorum. Hepsine, özellikle de genç çocuklara bu konuda insanlarla konuşmalarını tavsiye ediyorum. Yalnız değilsiniz. Kız kardeşim de bana yardımcı oldu ve birkaç hafta içinde mental koçla çalıştım. Bu bana çok yardım etti. Eğer en üst seviyede performans göstermeye devam etmek istiyorsanız, bu konu hakkında konuşmalısınız. Eğer burada Ajax'ta oynuyorsanız, maçtan sonraki gün öğle yemeği için Amsterdam'a gidebilirsiniz. O zaman çok fazla insan sizi rahatsız etmez. Türkiye'de bu mümkün değil. Geçmişe baktığımda karakterimin bu hayata uygun olmadığını düşünüyorum."